"강선우 구속영장 신청 검토할 것"…불체포 특권 변수

2022년 지방선거 공천 헌금 의혹과 관련해 강선우 의원이 오늘(3일) 두 번째로 경찰에 출석했습니다. 조사가 마무리된 후 구속영장을 신청하고 강 의원 신병확보에 나설 가능성도 거론됩니다.



권민규 기자가 전해드립니다.



강선우 의원은 오늘 오전 9시 반쯤 심려를 끼쳐 죄송하다는 말을 남기고 경찰에 출석했습니다.



[강선우/무소속 의원 : 이런 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 다시 한번 죄송합니다. 오늘 조사에서도 성실하게 충실하게 최선을 다하겠습니다. 심려 끼쳐 드린 점 거듭 죄송합니다.]



김경 전 시의원으로부터 받은 1억 원을 전세자금으로 쓴 게 맞는지, 차명 후원을 받은 적 있는지 등을 묻는 취재진 질문에는 답하지 않았습니다.



강 의원은 지난 2022년 지방선거를 앞두고 김 전 시의원으로부터 1억 원을 받은 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로, 공천 대가성이 인정될 경우 뇌물죄가 적용될 수도 있습니다.



강 의원은 지난 1차 조사에서 "쇼핑백을 건네받은 건 사실이지만 석 달이 지나서야 돈이 들어 있다는 걸 알았고, 인지하자마자 곧바로 돌려줬다"고 진술한 걸로 알려졌습니다.



돈을 본인의 전세자금 등 개인적인 용도로 사용했다는 의혹에 대해서도 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다.



오늘까지 강 의원은 두 차례, 전 보좌관이었던 남 모 씨와 김 전 시의원이 각각 네 차례씩 조사를 받은 만큼, 오늘 조사를 마치면 경찰은 구속영장 신청 여부를 검토할 방침입니다.



다만 강 의원의 경우 현역 의원 불체포 특권이 있어 변수가 남아 있습니다.



경찰은 강 의원을 상대로 1억 원 공천헌금을 둘러싼 사실관계와 함께 김 전 시의원이 차명으로 후원금을 건넸는지, 추가로 금품 제공 시도가 있었는지 등을 확인 중인 것으로 파악됐습니다.



