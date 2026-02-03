'미국행' 조현 "미 측에 국회 절차 설명하고 양해 구할 것"

▲ 조현 외교부 장관이 3일 마코 루비오 미국 국무부 장관과 한미외교장관회담을 갖기 위해 미국 워싱턴DC로 출국하며 취재진 질문에 답하고 있다

한미외교장관회담 등을 위해 방미하는 조현 외교부 장관이 관세 문제에 관한 우리 입장을 미국 측에 잘 설명하겠다고 밝혔습니다.조 장관은 오늘(3일) 인천국제공항에서 출국 전 취재진과 만나 "우리 국회 절차에 따라서 양 정부 간 합의된 것이 입법으로 추진되고 있는 상황이라서 그런 내용을 미 측에 잘 설명하고 양해를 구할 것"이라고 말했습니다.'입법 추진상황'이란 국회에 발의돼 아직 통과되지 않은 대미투자특별법을 가리킵니다.조 장관은 "제가 만나는 (마코 루비오) 국무장관은 물론이고 다른 미국 정부 인사들, 특히 미 의회 측에도 같은 메시지를 전달할 계획"이라고 말했습니다.이어 "김정관 (산업통상부) 장관이 어제 귀국해서 '러트닉 미 상무장관에게 우리 사정을 잘 설명했고 이해했다'고 제게 전화해왔다"고 전했습니다.트럼프 미국 대통령은 현지시간 지난달 26일 "한국 입법부가 우리의 역사적인 무역 합의를 입법화하지 않았기 때문에, 이에 따라 나는 자동차, 목재, 의약품 및 기타 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다"고 밝혓습니다.조 장관은 미국이 관세 문제를 지렛대 삼아 원자력 관련 농축·재처리 협상을 늦추려는 것 아니냐는 질문에 "현재로서는 그럴 가능성이 작아 보인다"며 "조인트 팩트시트의 빠른 이행을 위해 함께 노력하는 방향으로 루비오 장관과 좋은 합의를 도출하겠다"고 말했습니다.원자력 협상을 위한 미국 대표단의 이달 중 방한 가능성에 대해선 "아직 결정되지 않았다"면서 "최대한 빨리 (방한)하도록 이번에 가서 쐐기를 박을 예정"이라고 말했습니다.미 측 방한이 어렵다면 한국의 원자력협력 TF의 방미도 가능하다고 덧붙였습니다.조 장관은 현지시간 3일 오후 워싱턴에서 루비오 장관과 한미외교장관회담을 갖습니다.4일에는 미국이 주도하는 핵심광물 장관급회의에 참석할 예정입니다.한편 올해 1분기 중 한중 외교장관 회담을 추진하겠다고 했던 조 장관은 "(한중) 회담을 조속히 개최하려고 하고 있다"며 중국이 서해에 무단 설치한 양식시설의 철거를 요청할 것인지에 대해 "그것도 포함돼 있다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)