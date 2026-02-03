[글로벌D리포트] 일론 머스크, '우주 데이터센터' 본격 추진 "xAI 인수…기업가치만 1820조"

일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 머스크의 AI 스타트업 xAI를 인수한다고 밝혔습니다.



머스크는 현지 시간 2일 SNS를 통해 "지구 안팎을 통틀어 가장 야심 차고 수직적으로 통합된 혁신 엔진을 구축하는 일"이 될 거라며 인수를 공식화했습니다.



이번 거래로 두 회사가 합쳐진 기업 가치는 약 1조 2천500억 달러, 우리 돈 약 1천820조 원에 이를 것으로 시장은 전망합니다.



통합 기업은 태양광을 활용해 구동되는 우주 데이터센터 구축에 본격 나설 예정입니다.



이와 관련해 스페이스X는 최근 미 연방통신위원회에 최대 100만 기의 인공위성 발사 허가를 신청한 상탭니다.



[일론 머스크/스페이스X 최고경영자 : 몇 년 내에 태양광으로 구동되는 AI 위성을 발사할 계획입니다. 우주에선 공간 제약 없이 막대한 에너지를 확보할 수 있습니다.]



머스크는 현재 AI 기술 발전이 막대한 전력과 냉각이 필요한 지상 데이터센터에 의존하고 있어 환경과 지역사회에 부담이 될 수밖에 없다고 지적했습니다.



장기적으로는 우주에서 태양광을 직접 활용하는 "우주 기반 AI가 규모를 확장할 수 있는 유일한 대안"이라고 주장했습니다.



이런 구상이 실현될 경우, 인류 문명은 구소련 출신 천문학자 니콜라이 카르다쇼프가 제시한 1단계 '행성 문명'을 넘어 2단계 '항성 문명'으로 나아갈 수 있을 거라고 머스크는 덧붙였습니다.



전문가들은 이번 인수가 머스크 특유의 원대한 미래 비전과 지구 밖 경제를 선점하려는 전략적 의도가 반영된 결정이라고 평가합니다.



[맥킨지 시갈로스/전문가 : 머스크가 자신의 제국을 서로 엮어 묶는 걸 좋아하는 전형적인 방식 그대로입니다. 스페이스X와 테슬라도 xAI의 투자자이죠.]



다만 머스크가 이미 테슬라 등 여러 기업의 최고경영자를 겸하고 있다는 점과 AI·우주 산업에서의 독점 우려 등을 이유로 규제 당국이 이번 인수 과정에 개입할 가능성도 제기되고 있습니다.



(취재 : 곽상은, 영상편집 : 최혜영, 제작 : 디지털뉴스부)