'3점 14개+51점' 허웅, 오는 14일 기념상 수상

홍석준 기자
작성 2026.02.03 15:04 조회수
한 경기 51득점 달성한 허웅 (사진=KBL 제공, 연합뉴스)
▲ 한 경기 51득점 달성한 허웅

'한 경기 3점 슛 14개, 51점'이라는 대기록을 세운 허웅(KCC)이 기념상을 받습니다.

KBL은 "이번 시즌 한 경기 최다 득점인 51점을 기록한 허웅 선수에게 기념상을 시상한다"고 오늘(3일) 발표했습니다.

허웅은 지난 2일 서울 잠실학생체육관에서 열린 서울 SK와의 2025-2026 LG전자 프로농구 정규리그 원정 경기에서 3점 슛 14개를 포함해 51점을 기록했습니다.

허웅의 득점 기록은 KBL 역대 국내 선수 한 경기 최다 득점 3위에 해당합니다.

우지원 전 해설위원과 문경은 수원 KT 감독이 '기록 밀어주기'로 논란이 된 2004년 3월 7일, 같은 날에 각각 70점과 66점을 올려 이 부문 1, 2위 기록을 갖고 있습니다.

허웅은 3점 슛 기록에서도 문 감독(22개)과 우 전 위원(21개)이 22년 전 각각 세운 1, 2위 기록의 뒤를 이었습니다.

앞서 KBL은 2019년 1월 5일 부산 KT(현 수원 KT)를 상대로 49점을 기록했던 김선형(당시 SK)에게도 기념상을 시상한 바 있습니다.

허웅의 기념상 시상식은 오는 14일 부산사직체육관에서 열리는 부산 KCC와 대구 한국가스공사와의 경기에서 진행될 예정입니다.

(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
