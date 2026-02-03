여자농구 김정은, 올 시즌 끝으로 은퇴…WKBL 사상 첫 '은퇴 투어'

이미지 확대하기

▲ '살아있는 전설' 김정은의 은퇴 투어 일정

여자프로농구의 '살아 있는 전설' 김정은(하나은행·38세)이 올 시즌을 마지막으로 정든 코트를 떠납니다.부천 하나은행은 "김정은 선수가 이번 시즌을 끝으로 은퇴한다"며 "이에 WKBL 역사상 최초로 '은퇴 투어'를 진행한다"고 밝혔습니다.이번 은퇴 투어는 김정은이 지난 20년간 코트에서 보여준 헌신과 공로를 기리기 위해 기획됐습니다.투어는 내일(4일) 용인 삼성생명과 원정 경기를 시작으로, 4∼5라운드 중 각 구단 경기장에서 열리는 하나은행의 마지막 원정 경기에 맞춰 순차적으로 진행됩니다.2006년 하나은행의 전신인 신세계 쿨캣에서 프로 무대에 데뷔한 김정은은 20년 동안 한결같이 코트를 지키며 한국 여자농구의 역사를 써 내려왔습니다.김정은은 통산 8천440점을 기록 중인 WKBL 역대 최다 득점자이자, 최다 경기 출전(610경기) 기록 보유자입니다.또, 통산 2천 득점부터 8천 득점까지 모두 역대 최연소 기록을 갈아치우는 등 독보적인 발자취를 남겼습니다.수상 경력도 화려합니다.2006 겨울리그 신인선수상을 시작으로 득점상 4회, 리그 베스트5 6회, 챔피언결정전 최우수선수(MVP) 1회 등을 차지했습니다.국가대표팀에서도 2014년 인천 아시안게임 금메달 획득에 앞장서는 등 핵심 전력으로 활약했습니다.김정은은 "저보다 더 위대한 길을 걸어오신 선배님들도 누리지 못한 이 자리가 제게 허락된 것에 대해 무거운 책임감을 느낀다"고 소감을 전했습니다."여자농구 선수가 코트에서 보낸 시간이 온전히 존중받는 문화를 만드는데 작게나마 보탬이 되고 싶어 은퇴 투어를 조심스럽게 수락하게 됐다"며 "이 자리는 개인의 영광이 아닌, 한국여자농구를 지켜온 모든 선수의 땀방울에 대한 예우라고 생각한다"고 밝혔습니다.(사진=부천 하나은행 제공, 연합뉴스)