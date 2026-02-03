내일부터 전 국민 '모두의 카드' 사용 가능…진도·울릉 등도 참여

이미지 확대하기

▲ K-패스 모두의 카드

대중교통비 환급 혜택 K-패스(모두의 카드)가 전국 229개 모든 지방자치단체로 확대됐습니다.국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 오늘(3일) 세종시 대광위에서 그간 K-패스 사업에 참여하지 않은 11개 지방정부와 업무협약을 맺는다고 밝혔습니다.새로 참여하는 지방정부는 전남 진도·완도·영광·구례, 경북 청송·봉화·의성·울진·영덕·청도·울릉 등입니다.이들 지역 주민은 오는 4일부터 27개 카드사에서 K-패스 카드를 발급받아 이용할 수 있습니다.11개 지방정부가 참여하면서 K-패스는 2024년 5월 첫 시행 이후 약 21개월 만에 모든 지역에서 이용할 수 있게 됐습니다.K-패스는 교통비 부담을 줄이고, 대중교통 이용을 활성화하기 위해 정기적(월 15회 이상)으로 대중교통을 이용하는 경우 지출 금액의 일정 부분(20∼53.5%)을 환급하는 프로그램입니다.지난 1월 추가된 정액형 '모두의 패스'는 환급 기준 금액(3∼10만 원)을 넘긴 대중교통비 지출 금액을 돌려주는 방식입니다.시내·마을버스, 지하철, 신분당선, 수도권 광역급행철도(GTX) 등 다양한 대중교통수단에 적용됩니다.이용자는 거주지 외 다른 지역에서도 환급 혜택을 받을 수 있습니다.다만 이는 국비와 지방비가 매칭돼 추진되는 방식이라서 지방정부가 참여하지 않으면 그 지역 주민은 환급 혜택을 받을 수 없었습니다.이번에 추가로 참여하는 지방정부는 지방비를 확보하지 않은 경우 추경을 편성하기로 했습니다.김용석 대광위 위원장은 "이번 협약을 통해 '전 국민 대중교통비 절감'의 마지막 퍼즐이 맞춰졌다"며 "그간 혜택을 받지 못한 주민들께 신속하게 서비스를 제공할 수 있도록 철저히 준비하고 지방 이용자 등에 대한 지원을 더욱 공고히 해 모두의 카드가 언제·어디서든 모두가 누릴 수 있는 교통복지 정책이 되도록 세심히 살피겠다"고 말했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)