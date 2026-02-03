내일 축구협회 '심판 발전 공청회'…"팬들도 실시간 질의 가능"

▲ 대한축구협회가 개최하는 'KFA 오픈 그라운드: 심판 발전 공청회'

대한축구협회(KFA)가 한국 축구 전반의 현안을 논의하고 정책 결정 과정을 공유하는 공개 정책 발표회 'KFA 오픈 그라운드'(Open Ground)를 선보입니다.대한축구협회는 KFA 오픈 그라운드의 첫 공식 행사인 심판 발전 공청회를 내일(4일) 충남 천안 코리아풋볼파크에서 연다고 오늘 밝혔습니다.이번 공청회에서는 심판 역량 강화 및 교육 시스템 혁신, 배정·평가 시스템 개선, 국제 심판 육성 방안 등 심판 제도 전반에 대한 논의가 이뤄질 방침입니다.대한축구협회는 이를 통해 현장과 제도 사이의 간극을 줄이는 한편, 심판 신뢰를 회복하고 구조적인 개선 방안을 마련할 방침입니다.행사는 공개 공청회 방식으로 진행됩니다.위원석 대한축구협회 소통위원장, 박성균 프로축구연맹 사무국장, 박창현 전 대구FC 감독, 이동준 심판, 김세훈 경향신문 기자, 이정찬 SBS 기자 등이 패널로 참여해 토론과 질의응답을 이어갈 예정입니다.다양한 리그에서 활약하는 심판들을 비롯해 협회와 프로축구연맹 임직원 등도 현장에 참석합니다.구단 관계자와 축구 팬들은 협회 사회관계망서비스(SNS)를 통해 사전에 질문을 접수하거나, KFATV 유튜브 라이브 방송을 통해 실시간 질의를 할 수 있습니다.대한축구협회는 "이번 공청회를 시작으로 주요 정책 현안을 공개적으로 논의하는 자리를 지속해 마련할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=대한축구협회 제공, 연합뉴스)