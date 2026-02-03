포스코이앤씨 송치영 사장, 대한체조협회 제37대 회장 당선

▲ 송치영 대한체조협회장 당선인

대한체조협회는 제37대 회장 당선인으로 송치영 포스코이앤씨 사장을 선임했다고 오늘(3일) 밝혔습니다.협회는 최근 이사회를 통해 선거운영위원회를 구성한 뒤 관련 절차에 따라 회장 선거를 진행했습니다.단독 후보로 등록한 송치영 사장이 오늘 당선인으로 확정 공고됐습니다.송 당선인은 1964년 부산 출생으로 부경대학교 기계공학과를 졸업했고 포항공과대학교에서 기술경영대학원(MBA) 과정을 수료했습니다.포스코에 입사해 포스코이앤씨 안전보건센터장 최고안전책임자(CSO), 포스코엠텍 대표이사 사장, 포스코 설비강건화TF팀장 부사장 등 주요 보직을 거쳐 지난해 포스코이앤씨 사장으로 취임했습니다.송 당선인은 "체조는 엘리트 스포츠를 넘어 국민의 건강한 삶과도 맞닿아 있는 종목"이라며 "선수와 지도자는 물론 생활체육 현장까지 폭넓게 소통하고 원칙과 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 체조 환경을 만들겠다"고 밝혔습니다.송 당선인은 대한체육회 승인 절차를 거쳐 체조협회장으로 취임하면 2029년 1월 정기 대의원총회 전날까지 임기를 수행합니다.포스코그룹은 1985년부터 대한체조협회 회장사를 맡아 약 42년간 200억 원 이상을 투자하며 대한민국 체조 발전에 힘쓰고 있습니다.(사진=대한체조협회 제공, 연합뉴스)