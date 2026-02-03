포스코이앤씨 송치영 사장, 대한체조협회 제37대 회장 당선

▲ 송치영 대한체조협회장 당선인
대한체조협회는 제37대 회장 당선인으로 송치영 포스코이앤씨 사장을 선임했다고 오늘(3일) 밝혔습니다.
협회는 최근 이사회를 통해 선거운영위원회를 구성한 뒤 관련 절차에 따라 회장 선거를 진행했습니다.
단독 후보로 등록한 송치영 사장이 오늘 당선인으로 확정 공고됐습니다.
송 당선인은 1964년 부산 출생으로 부경대학교 기계공학과를 졸업했고 포항공과대학교에서 기술경영대학원(MBA) 과정을 수료했습니다.
포스코에 입사해 포스코이앤씨 안전보건센터장 최고안전책임자(CSO), 포스코엠텍 대표이사 사장, 포스코 설비강건화TF팀장 부사장 등 주요 보직을 거쳐 지난해 포스코이앤씨 사장으로 취임했습니다.
송 당선인은 "체조는 엘리트 스포츠를 넘어 국민의 건강한 삶과도 맞닿아 있는 종목"이라며 "선수와 지도자는 물론 생활체육 현장까지 폭넓게 소통하고 원칙과 신뢰를 바탕으로 지속 가능한 체조 환경을 만들겠다"고 밝혔습니다.
송 당선인은 대한체육회 승인 절차를 거쳐 체조협회장으로 취임하면 2029년 1월 정기 대의원총회 전날까지 임기를 수행합니다.
포스코그룹은 1985년부터 대한체조협회 회장사를 맡아 약 42년간 200억 원 이상을 투자하며 대한민국 체조 발전에 힘쓰고 있습니다.
(사진=대한체조협회 제공, 연합뉴스)
