[여담야담] "너 나와!" "나왔다, 어쩔래"…점입가경 내분에 막말 언쟁까지

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 최은석 국민의힘 원내수석대변인
● 국힘 막장 의총~장동혁 재신임 충돌
박성준 / 더불어민주당 의원
국힘 '막장 의총', 지도부 정치력 상실 여실히 보여줘
최은석 / 국민의힘 원내수석대변인
지방선거 앞두고 단합이 필요한 때…장동혁 재신임 요구 부적절
● "고성국 잘 모실 것"~이준석 초청 강연
박성준 / 더불어민주당 의원
고성국, 국힘에 영향력 커…장동혁 대표 당선에도 결정적 역할
최은석 / 국민의힘 원내수석대변인
유튜버 영향력, 한국 정치의 폐해…김어준, 민주당 쥐고 흔들어
