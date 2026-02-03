뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] "너 나와!" "나왔다, 어쩔래"…점입가경 내분에 막말 언쟁까지

SBS 뉴스
작성 2026.02.03 15:23 수정 2026.02.03 15:30 조회수
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 의원, 최은석 국민의힘 원내수석대변인
--------------------------------------------

● 국힘 막장 의총~장동혁 재신임 충돌
박성준 / 더불어민주당 의원
국힘 '막장 의총', 지도부 정치력 상실 여실히 보여줘

최은석 / 국민의힘 원내수석대변인
지방선거 앞두고 단합이 필요한 때…장동혁 재신임 요구 부적절

● "고성국 잘 모실 것"~이준석 초청 강연
박성준 / 더불어민주당 의원
고성국, 국힘에 영향력 커…장동혁 대표 당선에도 결정적 역할

최은석 / 국민의힘 원내수석대변인
유튜버 영향력, 한국 정치의 폐해…김어준, 민주당 쥐고 흔들어

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지