강선우 재출석 "심려 끼쳐 죄송"…경찰 "구속영장 검토"

김경 전 서울시의원에게 공천 헌금 1억 원을 받았다는 의혹을 받는 강선우 의원이, 경찰에 두 번째로 출석했습니다. 조사를 마치고 경찰이 강 의원에 대한 신병 확보에 나설지도 주목되는데요. 현장으로 가보겠습니다.



배성재 기자, 강선우 의원이 오늘(3일) 출석하면서는 어떤 이야기를 했나요?



네, 오전 9시 반쯤 이곳 서울경찰청에 도착한 강선우 의원은 1차 조사 때와 마찬가지로 심려를 끼쳐 죄송하다는 말을 남기고 들어갔습니다.



[강선우/무소속 의원 : 이런 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 다시 한번 죄송합니다. 오늘 조사에서도 성실하게 충실하게 최선을 다하겠습니다. 심려 끼쳐 드린 점 거듭 죄송합니다.]



1억 원을 전세자금으로 쓴 게 맞는지, 김경 전 서울시의원 측으로부터 차명 후원을 받은 적 있는지 등을 묻는 질문에는 답하지 않았습니다.



강 의원은 지난 2022년 지방선거를 앞두고 김 전 시의원으로부터 1억 원을 받은 데 대해 "쇼핑백을 건네받은 건 사실이지만 석 달이 지나서야 돈이 들어 있다는 걸 알았고, 인지하자마자 곧바로 돌려줬다"는 입장을 유지하고 있습니다.



돈을 본인의 전세자금 등 개인적인 용도로 사용했다는 의혹에 대해서도 부인하고 있는 것으로 알려졌습니다.



오늘까지 강 의원은 두 차례, 전 보좌관이었던 남 모 씨와 김 전 시의원이 각각 네 차례씩 조사를 받은 만큼, 경찰이 오늘 조사를 마치면 구속영장 신청 여부를 검토할 걸로 알려졌습니다.



다만, 강 의원의 경우 현역 의원 불체포 특권이 있어 변수가 될 수 있습니다.



경찰은 오늘 강 의원을 상대로 1억 원 공천헌금을 둘러싼 사실관계와 함께 김 전 시의원이 차명으로 후원금을 건넸는지, 추가로 금품 제공 시도가 있었는지 등을 확인할 걸로 전해졌습니다.



