일본은행, '금융완화 정책용' 보유 ETF 매각 개시

유덕기 기자
작성 2026.02.03 13:33 조회수
일본은행, '금융완화 정책용' 보유 ETF 매각 개시
일본은행이 아베 신조 내각 때부터 금융완화 정책 차원에서 매입한 상장지수펀드(ETF)의 매각을 지난 1월 개시했다고 일본 언론들이 보도했습니다.

니혼게이자이신문과 교도통신에 따르면 일본은행은 지난 1월 중 보유 ETF의 장부가 기준 매각액은 53억 엔(약 493억 원)이고 부동산투자신탁(REIT)도 1억 엔(약 93억 원) 가량 처분했습니다.

이는 지난 1월 말 일본은행의 대차대조표에서 확인됐습니다.

1월 말 기준 일본은행이 보유한 장부가 기준 ETF는 37조 1천808억 엔(약 346조 3천억 원) 규모이고 REIT는 6천547억 엔(약 6조 1천억 원) 규모입니다.

시가 기준으로는 작년 9월 말 기준 ETF 83조 2천억 엔(약 775조 1천억 원), REIT 8천 억 엔(약 7조 4천억 원) 어치를 보유하고 있습니다.

앞서 일본은행은 2010년부터 사들이기 시작한 ETF와 REIT의 추가 매입을 2024년 3월 중단하기로 결정했으며 작년 9월 금융정책결정회의에서는 보유 ETF를 연간 3천300억 엔(장부가 기준, 약 3조 1천억 원), REIT는 50억 엔(약 460억 원) 정도씩 처분하기로 했습니다.

당시 우에다 가즈오 총재는 연간 처분 한도로 매각을 진행할 경우 "단순하게 계산하면 100년이 걸린다"고 설명했습니다.

니혼게이자이신문은 구체적인 ETF 등의 실적이 공개된 것은 이번이 처음이라며 매각은 올해 1월 19일 이후 개시됐다고 전했습니다.

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
