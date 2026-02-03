일 연립 여당 총선 후보 10명 중 9명꼴 "핵 공유 검토해야"

▲ 일본 유신회 요시무라 히로후미 대표

일본 집권 자민당과 연립 정권을 짜고 있는 일본유신회의 오는 8일 중의원 선거(총선) 입후보자 10명 중 9명꼴로 핵 공유를 검토해야 한다는 의견을 가진 것으로 조사됐습니다.마이니치신문은 총선 출마자 1천285명(응답자는 1천92명) 상대로 설문 조사한 결과 일본유신회 소속 후보는 91%가 '핵 공유는 검토해야 한다'고 답했다고 3일 보도했습니다.핵무기와 관련된 설문의 선택지로는 '핵무기를 보유해야 한다', '핵무기는 보유할 필요 없지만 핵 공유는 검토해야 한다', '핵 보유도 핵 공유도 할 필요 없다' 등 3가지가 제시됐습니다.자민당 후보 중에서는 35%가 '핵 공유는 검토해야 한다'고 답했고 45%는 '핵 보유도 핵 공유도 할 필요 없다'고 꼽았습니다.이에 비해 최대 야당 세력인 신당 '중도개혁 연합' 소속 출마자는 94%가 '핵 보유도 핵 공유도 할 필요 없다'고 답했습니다.핵공유는 나토처럼 지역 내에 미국의 전술 핵무기를 역내에 두고 최종 사용권한은 미국이 갖는 방식을 의미합니다.한국이나 일본은 미국이 제공하는 확장억제(핵우산)를 통해 핵 위협에 대응하는 방식을 취하고 있습니다.일본 정부는 그동안 '핵무기를 보유하지도, 제조하지도, 반입하지도 않는다'는 비핵 3원칙을 견지해왔습니다.다만 자민당 내에서도 우익 성향으로 분류되는 다카이치 사나에 총리는 비핵 3원칙 가운데 '반입 금지'는 재검토할 필요가 있다는 의견을 가진 것으로 알려져 있습니다.그는 취임 후 국회에서 비핵 3원칙의 고수 여부를 질문받고 명확한 답변을 피한 바 있습니다.이와 관련해 신문은 자민당보다 더 우익 성향의 정당인 "일본유신회가 총선 공약에 '핵 공유 논의 시작'을 명시했다"며 "여당이 총선에서 승리하면 3대 안보 문서 개정과 맞물려 비핵 3원칙의 재검토도 논의될 가능성이 있다"고 전했습니다.(사진=게티이미지)