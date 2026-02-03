'그린란드 확보 명분' 미 골든돔 사업 잘 될까?

▲ 골든돔 프로젝트 설명하는 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크 자치령 그린란드를 차지하려는 배경으로 차세대 공중 미사일 방어체계 '골든돔'을 꼽고 있지만, 정작 이 사업이 정상적으로 추진될 가능성은 작아지고 있다는 지적이 제기됐습니다.미 온라인매체 폴리티코는 현지 시간 2일 복수의 전직 군 관계자와 방산업계 관계자를 인용해, 트럼프 대통령의 골든돔 구상에 차질이 불가피하다고 보도했습니다.골든돔은 인공위성과 레이더 등을 활용해 미국을 향해 발사되는 대륙간탄도미사일을 발사 단계부터 탐지·요격하는 개념입니다.트럼프 대통령은 골든돔을 자신의 임기 내 완료하겠다면서 여기에 그린란드가 필요하다고 주장해왔습니다.하지만 지난해 연방의회를 통과한 230억 달러의 골든돔 관련 자금이 아직 집행조차 되고 있지 않아, 트럼프 대통령의 잔여 임기인 3년 안에 완성될 가능성에 대해 방산업계 관계자들은 비관적이라고 폴리티코는 전했습니다.한 업계 관계자는 "우주 기반 요격체계가 다음 행정부까지 살아남을 것으로 기대하는 사람은 없을 것"이라고 말하기도 했습니다.트럼프 행정부는 골든돔 프로젝트를 정부와 업계가 분담하기 위해 여러 업체에 계약을 배분했는데, 기업 입장에선 대규모 초기 투자금이 부담이라는 지적도 나옵니다.일레인 맥커스커 전 국방부 회계감사관은 "일부는 산업 경쟁에 맡겨져 있고, 일부는 정부가 직접 수행할 계획"이라며 현 단계는 "그래서 그걸 어떻게 하려는 것인가"라는 상태라고 전했습니다.골든돔 구상에는 캐나다와 그린란드의 북극 레이더 설치가 필요하지만, 이 문제도 아직은 명확한 실행계획이 없습니다.아울러 골든돔이 완성되더라도 '가성비'에 문제가 있을 거란 분석도 나옵니다.발사 직후 짧은 시간에 미사일을 요격하는 것 자체가 고난도인 데다, 상대적으로 가격이 저렴한 지상 발사 미사일을 다수 쏠 경우 골든돔의 탐지·요격 능력에 한계가 있다는 지적입니다.다만 미 국방부는 폴리티코에 보낸 성명에서 골든돔 사무국이 프로젝트의 "목표들을 계속 충족하고 있다"며 실행 계획은 "유동적"이지만 구조의 기본 요소들이 확립됐다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)