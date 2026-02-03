[날씨] 서울 낮 최고 5도…금요일부터 다시 '영하권'

오늘(3일) 아침도 꽤나 추웠습니다.



서울의 아침 최저 기온이 영하 7.6도까지 뚝 떨어졌습니다.



낮에는 온화한 남서풍이 불어 들면서 서울의 낮 최고 기온 5도로 평년 수준을 웃돌겠고요.



입춘인 내일과 목요일까지 큰 추위 걱정 없겠습니다.



금요일부터는 다시 강한 한기가 내려오면서 아침과 낮 기온 모두 영하권에 머물겠습니다.



여전히 동쪽 지역을 중심으로 건조특보가 발효 중입니다.



동해안에는 건조경보로 대기의 메마름이 극심합니다.



바람까지 강하게 불면서 작은 불씨에도 큰 불로 이어질 수 있는 만큼 불씨 단속 철저하게 해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



낮에 기온이 오르면서 강이나 호수에 얼음이 녹아 깨질 위험이 있습니다.



안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 6도, 대구 9도, 울산은 무려 10도까지 오르겠습니다.



목요일에는 강원 북부 지역에 비나 눈이 내리겠고요.



토요일과 일요일에는 호남과 제주를 중심으로 눈 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)