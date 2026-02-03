뉴스
KB 박지수, 여자프로농구 4라운드 MVP…통산 19번째 수상

전영민 기자
KB 박지수 (사진=WKBL 제공, 연합뉴스)
▲ KB 박지수

여자프로농구 청주 KB의 박지수가 정규리그 4라운드 최고의 활약을 펼친 선수로 인정받았습니다.

한국여자농구연맹(WKBL)은 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 flex 정규리그 4라운드 최우수선수(MVP) 기자단 투표에서 박지수가 총 92표 중 42표를 받아 수상자로 선정됐다고 오늘(3일) 밝혔습니다.

팀 동료인 2위 강이슬을 27표 차로 여유롭게 제친 박지수는 자신이 보유한 역대 최다 라운드 MVP 수상 기록을 19회로 늘렸습니다.

17차례 수상한 이 부문 2위 김단비(우리은행)와 격차를 벌렸습니다.

박지수는 4라운드 5경기에 모두 출전해 평균 25분 13초를 뛰며 17.0점, 12.2리바운드, 2.8어시스트, 0.6스틸, 3.2블록슛을 기록했습니다.

전체 선수 중 블록과 공헌도에서 전체 1위에 올랐습니다.

부천 하나은행의 정현은 심판부와 경기 운영 요원 투표로 뽑는 기량발전상(MIP)을 처음으로 받았습니다.

평균 29분 31초를 뛰며 8.2득점, 2.6리바운드를 올린 정현은 전체 36표 중 17표를 획득했습니다.

라운드 MVP에게는 상금 200만 원, MIP에게는 100만 원을 줍니다.

(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
