"6.27 대출규제로 집 못 샀다" 젊은 가장의 분노…국가 상대 소송

내 집을 장만하려던 '신혼 가장'이 정부의 고강도 대출규제로 피해를 봤다면서 국가를 상대로 손해배상 소송을 제기했습니다.주택담보대출 한도를 6억 원 이하로 제한한 정부의 가계부채 관리강화 방안인 이른바 '6·27 대출 규제'로 분양 계약 잔금을 치르지 못해 계약이 무산될 위기에 처했고 이번 기회가 지나면 더는 집을 마련할 수 없게 된다면서 정신적 피해를 봤다는 주장입니다.오늘(3일) 법조계에 따르면 A 씨는 지난달 29일 서울중앙지법에 국가와 이재명 대통령을 상대로 2천만 원의 손해배상 청구 소송 소장을 냈습니다.두 자녀를 둔 A 씨 부부는 지난해 9월 신혼부부 특별공급분 신생아 우선공급분 청약에 당첨됐습니다.부부는 분양가 18억 6천만 원 가운데 집단대출 등을 통해 계약금(분양가의 20%)과 1∼2차 중도금(각 30%)까지 납부했습니다.하지만 대출 규제로 입주지정일인 오는 26일까지 치러야 하는 잔금(20%) 3억 7천여만 원을 마련할 길이 막혔다는 게 A 씨의 설명입니다.잔금 대출을 받으려면 집단대출 받았던 중도금(분양대금의 50%)을 전액 상환해야 하는데 6·27 규제로 6억 원 이상의 대출이 전면 차단돼 이러지도 저러지도 못하는 상황이라는 것입니다.그러면서 잔금을 내지 못해 계약이 무산되면 청약제도를 통해 더는 집을 마련할 수 없게 되고 현재 살고 있는 집도 새로운 세입자가 들어올 예정이어서 거주할 곳을 잃게 된다고 토로했습니다.위약벌 등으로 몰취되는 돈도 적지 않다고 합니다.앞서 정부는 지난해 6월 27일 ▲ 주택 담보 대출 6억 원으로 제한 ▲ 다주택자의 추가 주택 구입을 위한 대출 금지 ▲ 생활안정자금 목적의 주담대 금지 등을 뼈대로 하는 가계부채 관리 방안을 발표한 바 있습니다.A 씨는 "정부가 규제를 전격 시행하면서 향후 실수요자, 서민·취약계층 등을 배려해나갈 수 있도록 유도해 나갈 방침이라고 했지만 이후 더 강력한 규제 이외에 실수요자 등에 대한 배려가 전혀 없었다"고 주장했습니다.이어 "신혼 초기·다둥이 양육 등의 사정으로 일시적으로 소득이 낮은 저소득 신혼 가정까지도 해당 규제로 대출받는 돈이 낮아지도록 설계돼 주거권 박탈로 이어지게 하는 게 정부가 취할 수 있는 조치인지 의문이 든다"며 국가를 상대로 소송까지 하게 된 심정을 설명했습니다.(사진=연합뉴스)