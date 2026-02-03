[자막뉴스] 하이닉스 직원 "돈 쓴 거 자랑 좀 할 게"…어디 썼나 보니 '반전'

SK하이닉스가 사상 최대 실적을 거두면서 직원당 1억 원 수준의 성과급을 받을 것으로 예상되는 가운데 한 SK 하이닉스 직원이 보육원을 찾아 간식을 기부한 사연이 알려졌습니다.



직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에는 사진과 함께 SK 하이닉스 직원의 글이 올라왔습니다.



이 직원은 "오늘 자랑 좀 하겠다"며 "돈 좀 쓰고 왔다"는 글을 올렸습니다.



이 직원은 "세종시에 있는 한 보육원 아이들한테 피자 10판에 과일이랑 간식 사서 전달해주고 왔다"며 "전화로 물어보니까 아이들이 견과류를 많이 못 먹는단 얘기 듣고 견과류도 종류별로 다 사서 전달했다"고 전했습니다.



이 직원은 "자신의 학창시절이 너무 힘들었다"며 "취업하고 자리 잡으면 꼭 보육원에 기부도 하고 맛있는 거 사서 보내준다고 다짐했는데 그걸 이루는 데 시간이 너무 오래 걸렸다"고 썼습니다.



"갔다 오니까 행복하면서도 너무 슬픈 그런 복잡한 마음"이라며 "뭔가 위로를 받고 온 건가 싶다"고 덧붙였습니다.



그러면서 "지금까지 아등바등 살았는데 오늘 처음으로 돈을 돈답게 쓴 기분"이라며 "혹시 이런 생각을 해본 적이 있으면 한번 도전해보라. 남에게 베푼다는 게 꼭 부자들만 하는 건 아니더라"고도 했습니다.



이 글을 본 다른 커뮤니티 이용자들은 "이 분은 성과급 5000% 받아도 되겠다", "SK하이닉스 성과급으로 부동산이나 외제차 산다는 기사만 본 것 같은데 감동"이라고 반응했습니다.



SK하이닉스는 지난해 '영업이익 47조 2063억 원'이라는 최대 실적을 기록하면서 직원들이 1인당 1억 4000만 원 상당의 성과급을 받을 거란 관측이 나오고 있습니다.



(취재:이현영 / 영상편집:이현지 / 디자인:이수민 / 제작:디지털뉴스부)