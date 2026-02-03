8개월 전 안전진단 했는데…영덕 풍력발전기 파손 원인 의문점

▲ 파손된 영덕 풍력발전기

경북 영덕의 풍력발전기 파손 사고와 관련해 발전사가 사고원인 조사에 들어갔습니다.오늘(3일) 영덕군에 따르면 풍력발전기 운영사인 영덕풍력은 13일까지 자체 사고 조사를 한 뒤 전문가 집단의 의견 수렴과 합동조사를 벌입니다.이후 풍력발전소를 재가동할지를 정할 방침입니다.현재까지 풍력발전기가 파손된 원인은 밝혀지지 않았습니다.영덕풍력은 지난해 6월에 전체 24기의 발전기 가운데 이번에 파손된 발전기를 포함해 영덕군유지에 있는 14기의 발전기에 대한 안전진단을 받았습니다.이 회사는 전날 오후 4시 40분 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 발전기 1기가 파손된 이후 나머지 발전기 23기의 가동을 중단했습니다.영덕군은 사고가 난 뒤 도로에 떨어진 풍력발전기 파편을 치운 뒤 2일 오후 9시 도로를 개통했습니다.사고 당시 순간풍속은 초속 12.4ｍ로 1월 평균 초속 7.3ｍ보다 빨랐던 것으로 나타났습니다.그러나 가동중지 기준인 초속 20ｍ에는 미치지 못했습니다.영덕군은 블레이드(날개)가 파손된 뒤 발전기 상부의 균형이 무너지면서 타워구조물이 꺾이면서 발생한 것으로 봅니다.블레이드는 탄소섬유, 타워는 강철로 구성됐습니다.2005년 준공된 영덕 풍력발전단지는 24기의 발전기와 사무동, 부속시설 등으로 구성됐습니다.발전기 중심 높이는 80ｍ입니다.군 관계자는 "발전사가 사고 원인을 조사하고 안전진단을 한 뒤에 다시 가동할지를 정한다"고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)