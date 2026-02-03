탈팡 행렬에 1월 쿠팡 이용자 110만 명 줄었다…네이버 10% 늘어

▲ 서울 시내 한 쿠팡 물류센터에 배송차량이 주차돼 있다.

대규모 개인정보 유출 사태로 작년 12월부터 탈팡(쿠팡 회원 탈퇴)이 이어지면서 지난달 쿠팡 이용자가 110만 명 가까이 줄었습니다.쿠팡 고객 이탈 속에 네이버플러스 스토어 이용자 수는 10%나 늘었습니다.오늘(3일) 리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 올해 1월 쿠팡의 월간 활성 이용자 수(MAU)는 3천318만 863명으로, 1개월 전보다 3.2% 줄었습니다.이용자 수 기준으로는 109만 9천901명 감소했습니다.쿠팡 이용자 수 감소율은 지난해 12월 0.3%에서 지난 달 3.2%로 10배로 높아졌습니다.쿠팡은 지난해 말 개인정보유출 사고에 대한 보상으로 지난달 15일 구매이용권(쿠폰)을 지급했으나 이용자 잡기 효과는 보지 못한 것으로 풀이됩니다.종합몰 앱 상위 5개 가운데 쿠팡 외에도 C커머스(중국계 이커머스)인 알리익스프레스(-1.3%)와 테무(-0.3%), 11번가(-0.9%) 등 상위권 앱 이용자 수가 동반 감소했으나 네이버플러스스토어 이용자만 10% 증가했습니다.네이버플러스스토어 MAU는 지난해 12월 644만 3천758명으로 종합몰앱 중 6위에서 지난 달 709만 662명으로 단숨에 700만 명대에 진입하며 G마켓(지마켓)을 제치고 5위에 올랐습니다.6위인 G마켓 이용자도 679만 6천621명으로 2.4% 줄었고 GS SHOP(265만 3천28명) 이용자 역시 7.5% 감소했습니다.8위인 CJ온스타일(251만 854명) 이용자 수는 5.5% 늘었습니다.지난달 배달앱 MAU를 보면 배달의민족과 요기요는 각각 0.7%, 3.2% 줄고, 쿠팡이츠는 1.9% 늘었습니다.(사진=연합뉴스)