[자막뉴스] '취업 치트키' 컴공과의 배신…이제 '문송' 아니고 '컴송합니다'

한때 취업 시장에서 높은 취업률을 자랑하던 컴퓨터공학부 졸업생들의 취업률이 하락한 걸로 나타났습니다.



대학들이 공개한 '2025년 취업률 정보 공시' 결과에 따르면 서울대 컴퓨터공학부 취업률이 지난 2023년 83.8%에서 지난해 72.6%로 떨어진 걸로 집계됐습니다.



카이스트 전산학부는 77.9%에서 69.8%로, 한양대는 81.4%에서 70.3%로 하락했습니다.



충북대 컴퓨터공학과도 취업률이 65.9%에서 44.4%로 떨어져 수도권 외 대학 컴퓨터공학과의 취업률 또한 하락하는 추세를 보였습니다.



이 같은 컴퓨터공학과 졸업생들의 취업률 하락은 생성형 AI의 도입과 확산의 영향이라는 분석이 지배적입니다.



기본적인 소프트웨어 개발 업무를 컴퓨터공학과 출신의 개발자들이 아닌 AI가 대신하게 되면서 개발자 채용이 줄어들었단 겁니다.



글로벌 컨설팅 기업 맥킨지앤드컴퍼니가 전세계 기업 1363곳을 조사한 결과, 생성형 AI를 도입한 기업은 지난 2023년 33%에서 1년 사이 65%로 두 배 가까이 늘었습니다.



그 결과 한국에서도 신입 개발자 채용 비중은 지난 2022년 53.5%에서 2년 만인 2024년, 37.4%로 줄었다는 조사 결과가 나왔습니다.



미국에선 지난해 8월 뉴욕 연방준비은행이 이 같은 생성형 AI 도입의 영향으로 컴퓨터공학과 졸업생들의 실업률이 미술사 등 인문 계열 졸업생들의 실업률보다 높아졌다는 보고서를 내놔 화제가 되기도 했습니다.



이에 컴퓨터공학과 졸업생들 사이에 취업에 대한 공포감이 더 커지면서, 과거 인문계 취업난을 표현한 '문과라서 죄송합니다'의 줄임말, '문송합니다'가 아닌 '컴퓨터공학과라서 죄송합니다'를 뜻하는 '컴송합니다'라는 신조어가 나올 정도입니다.



전문가들은 "업계에선 더이상 '단순히 코딩을 잘하는 개발자'가 아닌 AI를 도구로 활용해 회사 내 과제를 풀어낼 수 있는 인재를 필요로 하게 됐다"며 졸업 예정자와 졸업생들이 이 같은 점에 착안해 취업을 준비하는 태도가 필요하다고 지적합니다.



