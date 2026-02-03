삼표레미콘 부지 착공 눈앞…오세훈 "글로벌 미래업무지구로"

▲ 삼표레미콘 부지 개발사업 예상 조감도

서울 성동구 성수동 옛 삼표레미콘 부지가 착공을 위한 행정 절차 마무리를 눈앞에 두고 본격적인 사업에 박차를 가합니다.서울시는 성수동1가 683번지 '서울숲 일대 지구단위계획구역 및 삼표레미콘 특별계획구역 세부개발계획'을 오는 5일 결정 고시한다고 오늘(3일) 밝혔습니다.오세훈 시장은 오늘 오전 사업 현장을 찾아 진행 상황을 점검하고 서울의 경쟁력을 견인할 랜드마크 건설의 속도감 있는 추진을 주문했습니다.이번 결정 고시는 2022년 레미콘 공장 철거 이후 시와 사업자가 사전협상을 통해 마련해 온 개발계획이 작년 11월 도시건축공동위원회 심의를 거쳐 최종 확정됐음을 뜻합니다.지구단위계획에 따르면 해당 부지는 최고 79층 규모 업무·주거·상업 기능이 융합된 복합단지로 개발됩니다.성수 지역 업무기능 강화를 위한 업무시설 의무 비율이 35% 이상 적용됩니다.직주근접을 실현해 줄 주거시설(40% 이하), 상업·문화시설도 들어섭니다.사전협상으로 확보된 공공기여분 약 6천54억 원은 교통 문제 해결, 기반시설 확충, 스타트업의 성장을 지원하는 연면적 5만 3천㎡ 규모 '유니콘 창업허브' 조성에 투입합니다.이를 통해 성수동을 '한국의 실리콘밸리'로 만든다는 구상입니다.시는 특히 공공시설 설치비용 약 2천300억 원을 ▲ 동부간선도로 용비교 램프 신설 ▲ 성수대교 북단 램프 신설 ▲ 응봉교 보행교 신설 등 지역 여건 개선에 활용할 예정입니다.또 서울숲과 부지를 연결하는 입체 보행데크가 설치되고, 지상부에는 대규모 녹지와 광장이 들어서 서울숲의 녹지 축과 이어집니다.레미콘공장으로 이용됐던 부지는 연내 토지 정화 작업을 진행합니다.이후 신속한 건축심의와 인허가 절차를 거쳐 이르면 연말 착공한다는 게 시의 목표입니다.오 시장은 "소음, 분진, 교통 체증 등 주민 고통과 번번이 무산된 사업 계획으로 장기간 표류해 온 삼표레미콘 부지가 '사전협상제도'라는 돌파구를 만나 '윈-윈-윈(Win-Win-Win)', 기업·행정·시민 모두가 이기는 해답을 찾고 '글로벌 미래업무지구'로 거듭나게 됐다"고 말했습니다.이어 "성수동뿐 아니라 사전협상제도를 도시 곳곳의 낡은 거점을 미래 성장의 무대로 바꾸는 '게임체인저'로 활용, 서울 전역의 도시 혁신으로 확장하기 위해 끝까지 책임을 다해 나가겠다"고 강조했습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)