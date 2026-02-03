2025년 MLB 평균 연봉 역대 최고 68억 원…상승 폭 계속 감소

▲ 메이저리그 로고

지난해 미국 메이저리그(MLB) 선수들의 평균 연봉이 역대 최고인 472만 달러를 기록했지만, 상승 폭은 해마다 감소한 것으로 나타났습니다.AP통신은 오늘(3일) MLB 선수노조 자료를 인용해 2025시즌 9월 1일 기준 빅리그 로스터에 오른 선수 1천46명의 평균 연봉은 472만 1천393달러(약 68억 원)라고 보도했습니다.평균 연봉은 코로나19 대유행 탓에 단축 경기로 치러진 2021시즌 이후 4시즌 연속 증가세입니다.2022시즌 422만 2천193달러에서 2023시즌엔 452만 5천719달러, 2024시즌엔 465만 5천366달러로 매년 증가했습니다.다만, 상승 폭은 둔화세로 접어들었습니다.2025시즌 평균 연봉은 전년보다 1.4% 상승한 수치입니다.2022시즌 14.8%, 2023시즌 7.2%, 2024시즌 2.9%에 이어 상승 폭은 계속 줄었습니다.또 빅리그 경력에 따라 선수 평균 연봉 격차가 큰 것으로 집계됐습니다.경력 1년 미만은 82만 2천589달러, 1∼2년 차는 117만 9천192달러였으며, 연봉 조정 자격을 얻는 2∼3년 차가 되면 183만 3천386달러로 제법 많이 올랐습니다.경력 3년 이상은 327만 3천39달러, 4년 이상은 393만 2천847달러, 5년 이상은 801만 9천748달러였습니다.이후 상승세가 가팔라지다가 15년 차부터 감소세로 접어듭니다.거액의 다년 계약에 힘입어 6∼7년 차는 964만 9천380달러, 11∼12년 차 2천203만 4천231달러로 정점을 찍고서 15년 차 이상은 1천370만 3천52달러로 줄었습니다.(사진=게티이미지)