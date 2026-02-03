'팝의 황제' 스크린에 부활한다…조카가 연기한 '마이클' 5월 개봉

이미지 확대하기

'팝의 황제' 마이클 잭슨의 일대기를 다룬 영화 '마이클'이 5월 13일 전 세계에 개봉한다.'마이클'은 전 세계 음악사에 한 획을 그은 '마이클 잭슨'의 명곡들과 오직 이번 영화에서만 다시금 느낄 수 있는 그의 상징적인 퍼포먼스를 그대로 담아낸다. 타이틀롤은 마이클 잭슨의 조카이자 신예 뮤지션이 자파 잭슨이 맡아 놀라운 외모 싱크로율을 자랑한다.연출은 배우 이병헌 주연의 '매그니피센트 7'과 '트레이닝 데이', TV 시리즈 '더 이퀄라이저'로 인상 깊은 연출을 선보인 안톤 후쿠아 감독이 맡았으며 각본은 '​글래디에이터', '라스트 사무라이', '007' 시리즈와 '에이리언: 커버넌트'를 집필했던 존 로건이 담당했다.2025년 11월, 공개 24시간 만에 1억 1,620만 조회수를 달성하며 센세이션을 일으킨 '마이클'의 티저 예고편에 이어 2차 포스터와 예고편이 공개됐다. 공개된 2차 포스터는 폭발적 전율을 실감하게 하는 무대 위, 강렬한 에너지를 쏟아내는 '마이클 잭슨'(자파 잭슨)의 모습이 담겨 시선을 이끈다.이와 함께 공개된 2차 예고편은 독보적인 무대 장악력으로 모두를 열광시키는 '마이클 잭슨'의 퍼포먼스가 오프닝에 담겨 팬들의 심장을 뛰게 만든다. 또한 천재적인 음악적 감각으로 세상을 놀라게 만들었던 잭슨파이브의 어린 소년이 전 세계를 뒤흔든 전설이 되기까지 '마이클 잭슨'의 눈부신 성장기를 예고해 스토리적 궁금증도 배가시킨다.'마이클'은 전 세계 개봉을 앞두고 오는 4월 10일(현지 기준) 베를린에서 글로벌 프리미어를 진행한다. 특히 이번 프리미어에는 '마이클'​의 주역들이 참석, 행사 기간 동안 팬들을 위한 특별한 이벤트가 진행될 예정이다.영화는 5월 13일 국내 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)