심권호, 간암 진단 알고도 치료 거부…"무서워 도망쳤다" 눈물

'레슬링 영웅' 심권호가 간암 진단을 받았다.



지난 2일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에선 심현섭의 결혼 정보 회사 이용권을 양도받은 심권호가 연락이 끊기는 돌발 상황이 발생했다. 이에 심현섭, 가수 임재욱과 제작진은 연락이 없는 심권호의 집으로 향했다. 문도 열어놓고 곤히 잠든 심권호를 깨우려 하자, 심권호의 어머니가 나타나 "(권호가) 많이 아프다. 결혼은 무슨 결혼이냐"면서 이들을 내쫓았다. 모두의 걱정 속에 겨우 연락이 닿아 다시 찾아간 심권호는 음주를 고백하며 미안함을 내비쳤다. 제작진은 건강이 우선이라며 그를 설득했고, 진심을 느낀 심권호는 병원으로 향했다.



심권호의 복부를 초음파로 살펴보던 담당의는 "간이 많이 딱딱해 보인다"며 '간경화' 소견을 밝혔다. 다른 사항을 확인하던 중, "CT를 찍어봐야 한다"고 담당의가 말했지만 심권호는 제안을 거절하고 다급하게 병원을 떠났다.



이후 연애 워크숍에서 심권호를 아들처럼 아껴준 윤경 코치와 심현섭, 임재욱이 심권호의 집으로 찾아와 응원을 전했다. 그러자 심권호는 "간암... 그걸 빨리 찾았다"라고 고백하며 검사 결과지를 보여줬다. 이 소식을 들은 모두가 충격에 빠진 가운데, 제작진은 초기 간암에 관한 설명을 덧붙이다가 상황의 심각성에 말문을 잃었다. 심권호는 "두려웠다. 알려지는 것도 싫고... 혼자만 알고 싶었다. 남들에게 보이기 싫었다"며 치료를 시작하면 날아들 시선이 부담돼 도망치고 말았다고 진심을 전했다.



심권호는 "무서워서 (병원에서도) 도망쳤다. 간암 때문에 내가 스톱하는 게 싫었다. 내 상태를 알고 있었으니까"라며 눈시울을 붉혔다. 진심이 담긴 눈물을 흘리는 심권호. 그는 "외로웠다. 옆에서 지켜 주는 사람이 있는 게 고맙다. (간암 치료는) 꼭 지켜야 할 약속이 됐다"면서 긍정적인 희망을 내비쳤다. 이어 "솔직히 96년도 올림픽 끝나고 다들 나한테 안 된다고 했다. 결국 했다. 또 해야지. 가서 잡고 오겠다"라고 굳은 의지를 다졌다.



이윽고 수술을 성공적으로 마친 심권호가 밝은 모습으로 영상에 등장했다. 무사히 건강을 회복 중인 그는 "간암 잘 잡고 왔다. 건강한 모습으로 여러분 앞에서 좋은 모습 보이겠다"며 금주와 함께 '장가가기' 목표도 달성하겠다는 약속을 건넸다. 또한 제작진에게도 "인생의 큰 짐을 덜었다. 이제 회복하고 다시 일어서겠다"라며 다짐을 전했다.



[사진 = TV CHOSUN '조선의 사랑꾼']



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)