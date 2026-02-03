"건들면 패가망신" 이 대통령, 글 삭제…장동혁 "중국어로 따졌어야" [자막뉴스]

이재명 대통령이 최근 자신의 SNS에 캄보디아어로 올린 '한국인 건들면 패가망신' 글을 캄보디아 정부 측 문의를 받고 삭제한 것으로 나타났습니다.



지난달 30일 이 대통령은 자신의 SNS에 '캄보디아 현지 중국 범죄조직도 이제는 한국 경찰의 단속이 두려워 한국인 조직원을 모집하지 않는다'는 취지의 기사를 소개했습니다.



그러면서 "대한민국은 한다면 합니다. 끝까지"라고 남겼고, 캄보디아어로 같은 내용을 번역해 게시물에 실었습니다.



이후 캄보디아 현지에서는 이 대통령의 게시글에 대한 불만이 터져 나왔습니다.



지난 1일 캄보디아 현지 언론은 "한국 대통령의 스캠 범죄 경고가 캄보디아 국민의 분노를 촉발했다"라고 보도했습니다. 그러면서 "한국 대통령이 캄보디아 전체를 범죄 집단 소굴로 낙인찍었다"는 비판도 제기됐습니다.



캄보디아 측은 신임 김창룡 주캄보디아 대사에게 이 대통령이 크메르어로 글을 쓴 의미를 물었고, 김 대사는 '범죄집단이 영어나 한국어를 모를 테니 크메르어로 경고메시지를 한 것'이라는 취지로 답했다고 전해졌습니다.



캄보디아 측의 문의 이후 이 대통령의 SNS 글도 삭제됐습니다. 강유정 청와대 대변인은 "이 대통령이 충분히 홍보됐다고 판단해서 삭제한 걸로 짐작된다"고 설명했습니다.



장동혁 국민의힘 대표는 어제 이 대통령의 해당 게시글이 부적절했다고 비판하기도 했습니다. 장 대표는 "캄보디아에서 벌어진 일이지만 중국계 범죄 조직이 들어가 벌인 일"이라며 "제대로 따지려면 중국어로 중국에 따졌어야 한다"고 지적했습니다.



