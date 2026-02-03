[자막뉴스] 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 품절…"50일 치 재고 소진" "상술일 뿐"

쿠팡이 지난 1일부터 가격을 최대 29% 낮춰 판매한 '99원 생리대'가 이틀 만에 일시 품절됐습니다.



쿠팡의 판매 페이지에 따르면 자체 브랜드 자회사의 루나미 생리대 가운데 중형, 대형 제품이 대부분 품절됐습니다.



앞서 쿠팡은 중형 생리대 가격을 개당 120~130원에서 99원으로, 대형 생리대 가격은 140~150원대에서 105원으로 인하했습니다.



중·대형 생리대가 통상 개당 200~300원에 판매되고, 다른 유통사 PB 제품도 120원 수준에 판매되는 점을 고려하면 국내 최저가 수준이라는 게 쿠팡 측 설명입니다.



전날부터 주문량이 상품별로 평소의 최대 50배로 치솟으면서 약 50일 치 재고에 해당하는 물량이 모두 소진된 것으로 알려졌습니다.



쿠팡의 이번 PB 생리대 가격 인하는 이재명 대통령이 생리대 가격을 지적한 가운데 이뤄졌습니다.



앞서 이 대통령은 지난달 20일 국무회의에서 "생리대가 우리나라가 해외 대비 40% 비싼 게 사실인 것 같다"며 "품질을 갖춘 생리대를 싸게 만들어 무상 공급하는 것을 연구할 생각"이라고 말했습니다.



하지만 누리꾼들은 쿠팡이 개인정보 유출 사태로 '탈팡'한 고객들을 다시 유치하기 위한 마케팅 수단으로 생리대를 활용한 것이라며 비판하기도 했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 나홍희 , 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)