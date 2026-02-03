넷플릭스, BTS 귀환 전 세계에 알린다…컴백 공연 생중계→다큐 공개

방탄소년단의 컴백 공연이 넷플릭스로 생중계된다. 넷플릭스와 하이브(HYBE)는 오는 3월 21일 오후 8시 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'을 넷플릭스가 단독 생중계한다고 밝혔다.



서울을 상징하는 공간 중 하나인 광화문 광장에서 펼쳐질 방탄소년단의 공연은 초미의 관심을 모으고 있는 신보 'ARIRANG(아리랑)'의 공개에 발맞춰 마련됐다. 방탄소년단의 역사적인 컴백 무대를 위해 넷플릭스와 하이브도 협업을 결정했다.



이번 공연에서 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국 등 멤버 전원이 신보 컴백 무대를 최초로 선보일 예정이다. 해당 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190여 개 국가의 시청자들에게 생중계된다.



방탄소년단의 다섯 번째 정규 앨범 'ARIRANG'은 팀의 출발점과 정체성에 대한 깊이 있는 성찰을 담고 있다. 방탄소년단은 앨범 발매 후 아시아, 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 중동 등을 아우르는 34개 지역에서 82회 공연으로 진행되는 대규모 월드투어 'BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' (2026-2027)'에 돌입할 계획이다.



'ARIRANG' 앨범의 제작 과정을 담은 넷플릭스 장편 다큐멘터리 'BTS: 더 리턴'도 3월 27일 공개한다. 넷플릭스 다큐멘터리 '스트링어: 그 사진은 누가 찍었나', '팝 역사상 가장 위대한 밤'을 연출한 바오 응우옌(Bao Nguyen) 감독과 '마사', '카롤 G: 투모로우 워즈 뷰티풀'의 제작사 디스 머신(This Machine)이 빚어낸 'BTS: 더 리턴'은 방탄소년단이 3년 9개월 만에 새 앨범으로 돌아오는 여정을 조명한다.



'BTS: 더 리턴'은 밀착 시선으로 방탄소년단의 컴백 여정을 보여줄 예정이다. 2013년 데뷔 이후 글로벌 인기를 구축한 방탄소년단이 미국 로스앤젤레스(LA)에서 뭉쳐 음악을 만드는 과정을 담았다. 공백과 개인적인 변화의 시간을 지나 다시 공동의 창작 공간으로 돌아온 멤버들이 '어떻게 다시 시작할 것인가', '과거를 기리면서, 동시에 얽매이지 않고 어떻게 앞으로 나아갈 것인가'에 대한 질문과 마주하는 순간을 'BTS: 더 리턴'에서 생생하게 목격할 수 있다. 수많은 글로벌 리스너들이 이 시대 최고의 컴백을 기다리는 가운데, 멤버들이 여러 순간들을 거치며 현재의 자신들을 투영한 새로운 음악을 탄생시키는 여정을 담아낸 'BTS: 더 리턴'​은 오직 방탄소년단만이 들려줄 수 있는 이야기를 담은 친밀하고 감동적인 넷플릭스 다큐멘터리가 될 전망이다.



전 세계로 생중계될 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'은 넷플릭스 라이브 프로그래밍의 확장을 보여준다. 이번 컴백 공연은 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트다. 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'​은 스카이스크래퍼 라이브(Skyscraper Live), 스타 서치(Star Search), 제이크 vs 조슈아(Jake vs Joshua), WWE 로우(WWE Raw), NFL 크리스마스 게임데이, 폴 vs 타이슨(Paul vs Tyson), 카넬로 vs 크로포드(Canelo vs Crawford), 식스 킹스 슬램(Six Kings Slam) 등 넷플릭스가 선보여온 탄탄한 라이브 이벤트 라인업의 뒤를 이을 예정이다. 향후 넷플릭스는 MLB, FIFA 여자 월드컵, 배우 조합상(The Actor Awards) 등 다양한 라이브 라인업을 회원들에게 선보일 계획이다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)