팔란티어, 4분기 매출 2조 원 '깜짝 실적'…"우주적 보상"

미국의 데이터분석 기업 팔란티어가 AI 즉 인공지능 수요 급증에 힘입어 시장 예상을 뛰어넘는 '깜짝 실적'을 기록했습니다.



팔란티어는 지난해 4분기 매출이 1년 전 같은 기간 대비 70% 늘어난 14억 700만 달러, 약 2조 500억 원을 기록했다고 현지 시간 2일 공시했습니다.



이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 전망치 13억 3천만 달러를 크게 웃도는 수준입니다.



성장을 이끈 건 미국 내 상업 부문으로, 이 부문 매출은 1년 만에 137% 급증한 5억 700만 달러를 기록했습니다.



이는 같은 기간 70% 늘어나 5억 7천만 달러가 된 미국 정부 부문 매출액과 맞먹는 수준입니다.



미국 내 전체 매출액은 10억 7천600만 달러로 전체 매출의 3/4 이상을 차지했습니다.



팔란티어의 연간 매출액은 44억 7천500만 달러, 약 6조 5천억 원을 기록했으며, 미국 매출은 정부 부문과 상업 부문을 합쳐 33억 2천만 달러로 전체의 74.2%였습니다.



4분기 조정 주당순이익(EPS)은 25센트로 시장전망치 23센트를 상회했으며, 연간 기준 EPS는 75센트였습니다.



팔란티어는 이 같은 매출 성장세가 이어져 올해 1분기에는 15억 3천200만∼15억3천600만 달러, 연간 기준 71억 8천200만∼71억 9천800만 달러를 기록할 것으로 전망했습니다.



알렉스 카프 최고경영자는 주주 서한에서 "우리의 재무 실적은 우리의 가장 야심찬 기대조차 뛰어넘었다"며 "이는 우리의 작업 방식을 받아들이거나, 최소한 완전히 거부하지 않은 이들에게 주어진 우주적 보상"이라고 강조했습니다.



카프 최고경영자는 최근 이민세관단속국 ICE 등의 이민단속에 자사 AI 도구가 활용되는 데 대한 비판에 대해 그럴수록 자사 도구를 더 많이 써야 한다고 정면 반박했습니다.



앞서 실리콘밸리의 기술업계 종사자들은 팔란티어를 비롯한 거대 기술기업이 불법적인 이민 단속에 목소리를 내야 하며, ICE 등과의 계약을 철회하라고 요구하는 성명을 낸 바 있습니다.