서울 아파트 경매에 쏠리는 수요…낙찰가율 4개월째 100% 웃돌아

▲ 법원 경매에 나온 주택들

서울 아파트의 법원경매 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)이 4개월 연속으로 100%를 웃돌았습니다.오늘(3일) 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 낙찰가율은 107.8%를 기록해 지난해 10월부터 4개월째(102.3%→101.4%→102.9%→107.8%) 100%를 넘었습니다.지난달 낙찰가율은 2개월 연속 상승한 수치이자, 2022년 6월(110.0%) 이래 3년 7개월 만에 가장 높았습니다.지난달 낙찰가율 최고 단지는 서울 마포구 성산동 성산시영아파트 전용면적 50.5㎡ 1층으로, 26명이 경쟁한 끝에 감정가(9억 3천300만 원)의 171.5%인 15억 9천999만 9천999원에 낙찰됐습니다.서울 동작구 사당동 사당우성아파트 3단지 전용 59.9㎡ 15층은 감정가(9억 원)보다 6억 여 원 높은 15억 1천388만 100원에 낙찰돼 낙찰가율이 168.2%로 집계됐습니다.응찰자 수는 49명에 달했습니다.서울 강남구 대치동 개포우성1차 전용 136.9㎡ 5층은 감정가(40억 원)의 138.4%인 55억 3천787만 7천 원에 새 주인을 찾았습니다.이처럼 아파트 경매 낙찰가율이 높아진 것은 서울의 아파트값 상승세가 지속하는 가운데, 정부가 지난해 10·15 대책을 통해 서울 전역을 토지거래허가구역으로 묶으면서 경매로 투자 수요가 몰린 영향으로 풀이됩니다.토허구역으로 묶이면 2년 실거주 의무가 발생해 주택을 매수하려면 관할 관청의 허가를 받아야 합니다.그러나 경매를 통해 주택을 낙찰받을 경우 토허제가 적용되지 않아 실거주 의무가 없고, '갭투자'(전세 낀 매수)가 가능합니다.현금 보유력이 있는 투자자 입장에서는 경매시장이 일종의 틈새인 셈입니다.지지옥션 이주현 전문위원은 "매매 시장 진입이 곤란한 현금 자산가들이 토지거래허가를 받을 의무가 없는 경매 시장으로 진입하는 것으로 보인다"며 "매매 시장에서 매도 호가가 전반적으로 상승하면서 경매 낙찰가율 상승에도 영향을 끼치고 있다"고 설명했습니다.아울러 지난달 서울의 아파트 경매 낙찰률(경매 진행 건수 대비 낙찰 건수 비율)은 44.3%로, 지난해 12월(42.5%) 대비 1.8%포인트 상승했습니다.총감정가와 총낙찰가도 각각 790억 4천200만 원, 852억 1천692만 원으로 전달 491억 3천333만 원, 505억 6천594만 원 대비 높아졌습니다.평균 응찰자 수도 같은 기간 6.7명에서 7.9명으로 늘었습니다.(사진=연합뉴스)