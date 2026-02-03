늘봄학교→온동네 초등돌봄…초3 방과후 연 50만 원 지원

▲ 초등학교 돌봄사업(늘봄학교)에서 체스를 배우는 초교 1학년생들

교육부는 오늘(3일) '2026년 온동네 초등돌봄·교육 추진 방안'을 발표했습니다.핵심은 돌봄 지원 주체를 '학교 중심'에서 '학교+지역사회'로 확대해 돌봄 사각지대를 최소화하겠다는 것입니다.구체적으로 보면, 지역별로 학교가 지자체와 함께 돌봄·교육을 제공하고 관계부처는 지역별 수요에 맞는 자원을 제공하기로 했습니다.이를 위해 중앙에서는 관계 부처가 참여하는 '온동네 초등돌봄·교육 협의체'를, 전체 광역·기초 지자체에서는 지자체와 교육(지원)청 등이 참여하는 '지역 초등돌봄·교육 협의체'를 운영합니다.교육부는 지역별 협의체 운영을 활성화하기 위해 올해부터 협의체 운영비 100억 원을 지원할 방침입니다.학교와 지역에 따라 돌봄 인프라가 다른 만큼 돌봄이 촘촘히 이뤄질 수 있도록 사업 모델은 지역별로 마련하기로 했습니다.이를 위해 교육부는 교육(지원)청이 운영하는 '온동네 돌봄·교육 센터' 확충을, 보건복지부 등 관계부처는 지역 돌봄기관의 내실화를 각각 지원합니다.'돌봄'보다 '교육' 수요가 많은 초등학교 3학년에게는 연 50만 원 상당의 '방과 후 프로그램 이용권'을 지급하기로 했습니다.신청만 하면 한 번에 50만 원을 입금받을 수 있으며 수강할 때마다 차감됩니다.여기에 들어가는 교육부 예산은 1천60억 원입니다.교육부 관계자는 "수요 분석 결과 초3 이상은 돌봄보다 교육을 희망해 프로그램 선택권을 강화할 수 있는 바우처 형태의 지원 방식을 도입했다"며 "초3의 방과후학교 참여율을 지켜본 뒤 이용권을 초4에도 지급할지 검토하겠다"고 말했습니다.이용권 운영과 관련한 학교 현장의 업무 부담을 완화하기 위해 3월부터 부산과 인천 등 6개 시도교육청은 간편결제(제로페이) 연계 방식을 시범 도입하기로 했습니다.교육부는 안전한 돌봄교육 환경 조성을 위한 방안들도 내놓았습니다.우선 복지부의 '사회서비스 노인일자리' 사업과 연계해 학교별 귀가 지원 인력을 확충하기로 했습니다.어린이 통학버스 운영 확대와 학교 밖 안전사고 보상 확대도 추진할 방침입니다.(사진=연합뉴스)