[스브스夜] '아니근데진짜' 전소민, "웨이팅 길어서 탁재훈과 연애 포기…잘생기면서 재밌는 거 흔하지 않아"

이미지 확대하기

전소민이 탁재훈에 대한 관심을 드러냈다.2일 방송된 SBS 신개념 토크쇼 '아니 근데 진짜!'가 첫 방송되었다.=이날 방송에서 이상민은 탁재훈과 카이, 뚜지와 전소민에게 2대 2 미팅을 주선했다.전소민은 평소 탁재훈의 팬이었다며 "에스파파부터 팬이었고 컨츄리꼬꼬도 좋아했다"라며 말문을 열었다. 이어 그는 "잘생겼는데 재미까지 있는 건 흔하지 않다"라며 탁재훈의 팬이 된 이유를 밝혔다.이에 탁재훈은 "근데 왜 나랑 안 사귀었냐? 너무 억울하다"라며 너스레를 떨었다.그러자 전소민은 "웨이팅이 너무 심해서"라며 "기다리다가 오빠가 다른 데 갔다. 기다리다가 다시 왔는데 또 웨이팅이 길더라. 그런데 이제는 다시 가기에 너무 낡았다"라고 센스 있게 말해 눈길을 끌었다.전소민과 대화를 나눈 탁재훈은 "가식 없어 보이고 너무 좋다"라며 "실제 상황이 일어나면 감당이 되겠냐?"라고 자신과 진짜 연애가 가능한지 물었다.이에 전소민은 연애가 가능하다며 "그런데 진짜 사귀게 될까 봐 무섭다"라고 능청을 떨었다. 그러면서도 전소민은 "그런데 난 지나치게 멀리 본다. 쉽게 이혼당할 거 같다"라며 "오빠가 매력적이라 주변에서 가만두지 않을 거 같다. 너무 꿀이야 달콤해"라고 말해 웃음을 자아냈다.계속해서 탁재훈에 대한 관심을 드러낸 전소민. 하지만 정작 카이와 눈 맞춤에서는 3초도 바라보지 못하고 수줍은 모습을 보여 탁재훈을 서운하게 만들었다.이에 전소민은 "하지만 더 많은 시간을 보내고 싶은 건 오빠"라며 탁재훈에 대한 변하지 않는 관심을 보였다.이날 유재석에게 받은 명품 선물을 공개한 전소민. 이에 탁재훈은 "그런데 앞으로는 안 썼으면 좋겠다"라고 말했다.질투를 하는 것이냐는 질문에 탁재훈은 "내가 더 좋은 선물 하겠다"라고 했다. 이에 전소민은 이유 없는 선물은 안 받는다며 거절했다.그러자 탁재훈은 "남자친구가 여자친구에게 주는 건 의미가 있지 않냐"라고 너스레를 떨었다. 그리고 앞으로 자신에게 많은 감동을 받겠다며 "펑펑 울겠네"라고 말해 이후 이 세계관에서 두 사람의 관계가 어떻게 발전할지 궁금증을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)