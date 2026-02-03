'창고형 약국' 서울에도…엇갈린 환영과 우려

<앵커>



대형 마트처럼 약을 대량으로 들여와 싸게 파는 '창고형 약국'이 서울에도 들어섰습니다. 지난해 경기도 성남에서 문을 연 1호점과 달리, 처방이 필요한 전문의약품까지 취급하는데, 약사들은 반발하고 있습니다.



한성희 기자가 현장 취재했습니다.



<기자>



서울에서 문을 연 창고형 약국입니다.



2천876제곱미터 면적으로, 지난해 6월 경기도 성남에 들어선 1호점에 비해 5배 정도 더 넓습니다.



진열대마다 의약품이 빼곡하고, 카트에 약을 수북하게 담는 소비자도 있습니다.



[김철수/서울 서초구 반포동 : 일반 약국에서 약사가 그냥 주는 대로 사는 것보다도 약품들을 이제 직접 비교해 보면서….]



[이장용/서울 양천구 목동 : 아이 약은 한 50% 정도 되는 것 같고요, 약국보다. 이런 진통제는 30~40%가 싸네요.]



처방 없이 구입할 수 있는 일반의약품뿐만 아니라 진단과 처방이 필요한 전문의약품 조제실도 있습니다.



일반의약품만 판매하는 1호점과 달리 전문의약품까지 취급하는 겁니다.



창고형 약국 측은 다른 창고형 약국에서 문제가 됐던 감기약 대량 구입을 막아놨고,



[(이 약은) 1개밖에 판매가 안 돼요. 추출해서 마약 만들 수 있다고 해서요.]



약사 10여 명이 복약 지도를 하고 있어, 의약품 오·남용을 걱정하지 않아도 된다는 입장입니다.



[정두선/창고형 약국 대표약사 : 코스트코에서 고기를 정말 싸게 팔잖아요. 그렇다고 고기를 한 100kg, 200kg 사다가 쟁여놓지 않잖아요.]



하지만 약사계의 시선은 여전히 곱지 않습니다.



[조 모 씨/주변 약국 약사 : 약을 너무 공산품이랑 똑같은 시선으로 보는 것 같아서, 약은 약인데 오·남용 우려가 사실은 제일 걱정이 되죠.]



이 약국 주변 반경 1km 안에만 약국이 25곳이나 있어 약국 간 생존권 갈등도 첨예해질 전망입니다.



[주변 약국 약사 : (저희가) 약을 팔 적에 마진을 정말 10%에서 30%까지 정도로 붙이거든요. 저희는 대량 사입이 안 되죠.]



보건복지부는 현행 약사법상 창고형 약국의 개업을 막을 수는 없지만, 해당 약국이 '특가', '성지' 같은 문구를 사용하면 약사법에서 금지한 환자 유인 행위로 보고 단속한다는 방침입니다.



(영상편집 : 정성훈, VJ : 신소영)