조크라지만…트럼프 "캐나다·그린란드·베네수 51∼53번째 주로"

▲ 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령이 캐나다와 그린란드, 베네수엘라를 미국의 주(州)로 편입하고 싶다고 농담했다고 워싱턴포스트(WP)가 1일(현지시간) 보도했습니다.WP에 따르면 트럼프 대통령은 지난달 31일 워싱턴DC에서 열린 사교모임 알팔파클럽의 비공개 연례 만찬 연설에서 그린란드와 관련 "우리는 (덴마크 자치령인) 그린란드를 침공하지 않을 것"이라며 "우리는 그것을 구매할 것"이라고 말했습니다.이어 트럼프 대통령은 "그린란드를 (미국의) 51번째 주로 만들려는 의도를 가지고 있지 않다"며 "나는 캐나다를 51번째 주로 만들길 원한다. 그린란드는 52번째 주가 될 것이고, 베네수엘라는 53번째가 될 수 있다"고 말했다고 WP는 전했습니다.미국 정·재계의 거물이 모이는 알팔파클럽의 연례 만찬 연설은 참석자를 대놓고 놀리고, 자기비하식 농담을 하는 것이 관례입니다.트럼프 대통령의 그린란드 등 발언도 농담으로 받아들여지는 분위기입니다.하지만 트럼프 대통령이 서반구(아메리카 대륙과 그 주변) 장악력 강화를 목표로 하는 '돈로주의'(19세기 먼로주의의 트럼프 버전)를 명확히 표방하고 있는 터라 농담이긴 해도 그의 실제 지향점과 깊은 관련이 있다 보니 심상치 않게 들리는 측면이 있었습니다.트럼프 대통령은 지난달 22일 스위스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 연설과 당일 이뤄진 양자회담 계기에 그린란드 확보 의지를 재확인하면서도 무력은 사용하지 않겠다면서 그린란드에 대한 완전한 접근권 확보를 목표로 유럽과 협상 중이라고 밝힌 바 있습니다.또한 트럼프 대통령은 집권 2기 출범 초반 캐나다를 미국의 주로 만들겠다는 언급을 누차 함으로써 미국-캐나다 관계의 경색을 유발했습니다.그리고 베네수엘라의 경우 지난달 3일 니콜라스 마두로 대통령을 군사작전을 통해 미국으로 압송한 뒤 델시 로드리게스 임시 대통령 체제하에서 미국의 석유 관련 이권을 최대한 확보하는 방향으로 개입하고 있습니다.