[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

작성 2026.02.03 06:04
1. 코스피 5천 선 붕괴…금·은값도 폭락

코스피가 하루 만에 5.26%, 274 포인트 하락하면서 역대 최대 규모 하락폭을 기록했습니다. 금과 은 가격도 폭락했고, 비트코인 가격은 급락했다가 밤사이 조금 반등했습니다.

2. 내일 한미외교장관회담…팩트시트 후속 협의

조현 외교부 장관이 내일(4일) 워싱턴에서 루비오 미 국무장관과 한미 외교장관 회담을 엽니다. 한국을 겨냥한 관세 인상 조치에 대해 어떤 논의가 오갈지 주목됩니다.

3. "투기 옹호 그만"…"양도세 중과 5월 9일 종료"

이재명 대통령이 부동산 공급 대책을 비판한 국민의힘에 대해 투기 옹호를 그만하란 SNS를 올렸습니다. 청와대는 다주택자 양도세 중과 유예가 한두 달의 말미도 없이 5월 9일에 끝나는 게 맞다고 다시 확인했습니다.

4. '합당' 갈등 격화…"전 당원 찬반 묻겠다"

조국혁신당과의 합당 문제에 대해 민주당 정청래 대표는 전 당원 투표로 찬반을 묻겠다고 밝습니다. '전 당원 1인 1표 제'에 대한 당 중앙위 투표 결과는 오늘 마무리됩니다.
