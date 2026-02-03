[날씨] 낮부터 추위 누그러져…출근길 빙판길 '주의'

오늘(3일) 아침까지는 추위를 좀 버텨주셔야겠습니다.



현재 철원과 제천 봉화와 장수 등 지도에 짙은 남색을 띠는 내륙을 중심으로 영하 10도 아래로 떨어져 있고요.



서울도 현재 영하 7.5도를 기록하고 있습니다.



다만 낮부터는 기온이 쑥 오르겠는데요.



오늘 서울의 낮 기온 영상 5도를 보이겠습니다.



점차 기온은 오름세를 보이며 절기 입춘인 내일은 평년을 4도가량 웃돌겠고요 모레는 종일 영상권 기온을 보이겠습니다.



여전히 동해안과 경상권의 대기는 건조한 가운데 지속적으로 온화한 서풍이 유입되면서 동쪽의 대기 건조는 계속되겠습니다.



오늘 동해안을 중심으로는 바람도 강하게 불어 불씨 관리 철저히 해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑겠습니다.



한편 밤사이 내린 눈이 얼어붙어 도로가 굉장히 미끄럽습니다.



출근길 조심해서 이동하셔야겠습니다.



현재 기온 보시면 춘천이 영하 11.8도 대구 영하 4.8도 광주 영하 3.4도 가리키고 있고요.



한낮 기온 춘천 4도 대구 9도 광주는 7도까지 오르겠습니다.



이번 주 금요일부터 다음 주 초반 사이 북쪽에서 다시 한기가 남하하면서 영하 10도 안팎의 강추위가 기승을 부리겠고요.



주말에는 호남과 제주를 중심으로 눈 소식이 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)