내일 한미 외교장관 회담…'관세 인상' 논의 주목

<앵커>



조현 외교부 장관이 내일(4일) 워싱턴 DC에서 루비오 미 국무장관과 한미 외교장관 회담을 할 예정인 가운데 관세 인상 조치에 대해 어떤 논의가 오갈지 주목됩니다. 트럼프 미 대통령은 인도가 미국의 요구를 잘 들어줬다면서, 관세를 50%에서 18%로 크게 내려주기로 했습니다.



워싱턴 이한석 특파원의 보도입니다.



<기자>



조현 외교부 장관이 나흘 간의 일정으로 내일 미국 워싱턴 DC를 방문합니다.



조 장관은 핵심광물 장관급 회의에 참석할 예정인데 이를 계기로 마코 루비오 미 국무장관과 회담을 할 예정입니다.



한미 외교장관 회담은 지난해 11월 한미 정상회담을 결과로 담은 공동 팩트시트 발표 이후 처음입니다.



외교부는 팩트시트의 후속조치 이행을 가속화하는 방안을 포함해 양국 간 현안에 대해 포괄적으로 협의할 예정이라고 설명했습니다.



두 장관은 먼저 한국의 우라늄 농축과 사용후연료봉 재처리 권한 확대를 다루는 한미 원자력 협력, 한국의 핵추진 잠수함 도입 현안을 논의할 걸로 예상됩니다.



이와 함께 최근 도널드 트럼프 미 대통령의 한국에 대한 관세를 25%로 인상하기로 한 조치에 대해서도 논의할지 주목됩니다.



트럼프 미 대통령은 자신의 소셜미디어를 통해 인도에 대한 관세를 18%로 낮춘다고 밝혔습니다.



트럼프는 나렌드라 모디 인도 총리와 통화를 했다며 러시아산 원유 구매를 중단하고 베네수엘라로부터 훨씬 더 많이 원유를 구매하기로 동의했다고 설명했습니다.

미국은 그동안 인도에 대해 상호관세 25%에, 러시아와 석유 거래에 따른 제재성 관세 25%까지 총 50%의 초고율 관세를 부과해 왔습니다.



이번 조치로 인해 인도의 대미 수출품에 대한 관세율은 50%에서 18%로 수직 인하됩니다.



(영상취재 : 오정식)