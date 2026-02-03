아직 유일한 '트랜스젠더 선수'는 룬드홀름…"최소 44명 예상"

▲ 스웨덴 프리스타일 스키 모굴 종목에 출전하는 엘리스 룬드홀름

성소수자 전문매체가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 역대 최대 규모인 44명 이상의 '트랜스젠더' 선수들이 출전할 것이라는 전망을 내놔 눈길을 끕니다.로이터 통신은 2일(현지시간) "밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽은 여자 종목에서 트랜스젠더 선수의 참가 자격에 대한 기본의 단편적 규정이 적용되는 마지막 올림픽"이라며 "국제올림픽위원회(IOC)는 상반기에 이와 관련된 새로운 지침을 발표할 예정입니다.이는 '여성 스포츠 보호'를 목표로 한다"고 전했습니다.IOC에 따르면 이번 동계 올림픽에 참가하는 '트랜스젠더 선수'는 여자 프리스타일 스키 모굴에 출전하는 스웨덴의 엘리스 룬드홀름(23)이 유일합니다.여성으로 태어난 룬드홀름은 남성의 성정체성을 유지하고 있습니다.이에 따라 룬드홀름은 동계 올림픽 사상 처음으로 커밍아웃한 '트랜스젠더 선수'로 이름을 남기게 됐습니다.룬드홀름은 국제스키연맹(FIS)의 자격 기준에 따라 참가가 허용됐고, IOC 역시 "룬드홀름은 자신의 태어난 성별과 일치하는 여자 종목에 출전한다"고 설명했습니다.IOC는 2021년부터 국제 스포츠 연맹들에 트랜스젠더 선수에 대한 출전 지침을 마련하라고 권고했습니다.당시 IOC는 성별 비순응 선수가 원하는 카테고리에 참가할 수 있도록 우선 고려하되, 특정 성에 대해 부당한 우위를 가지고 있다고 가정하지는 말라고 제안했습니다.다만 IOC는 지난해부터 기존의 방향성을 일부 수정해 경쟁의 공정성을 최우선으로 고려한 참가 자격 기준 설정을 도입하기로 했습니다.현재 규정에 따르면 트랜스젠더 선수는 국제 스포츠 연맹에서 참가 허가를 받으면 올림픽에 출전할 수 있지만, 프로 또는 엘리트 스포츠에서 트랜스젠더 선수 참가에 대한 통일된 규칙은 없습니다.올림픽 무대에선 트랜스젠더 선수들이 참가한 사례가 있습니다.뉴질랜드 출신의 역도 선수인 로렐 허바드는 '개빈 허바드'라는 이름의 남자 선수로 활동하다가 트랜스젠더가 된 이후 2020 도쿄 하계 올림픽에선 여자 역도 87㎏급에 참가했지만, 메달권에 들지 못했습니다.하지만 허바드는 태어난 성별과 다른 성별로 올림픽에 참가한 역대 첫 트랜스젠더가 됐습니다.또 2022 베이징 동계 올림픽에선 피겨 페어 종목의 티머시 르두크(미국)가 '논바이너리 선수'로 출전해 눈길을 끌기도 했습니다.'논바이너리'는 여성과 남성이라는 생물학적 이분법적 구분을 벗어나 자신의 성 정체성을 주체적으로 규정하는 사람을 일컫는 용어입니다.이번 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에선 공개적으로 자신을 트랜스젠더라고 공언한 선수는 룬드홀름이 유일하지만, 더 늘어날 것으로 보입니다.성소수자 전문매체인 아웃스포츠(Outsports)에 따르면 이번 동계 올림픽에는 최소 44명 이상의 커밍아웃한 성소수자(LGBTQ+)가 출전합니다.아웃스포츠는 여자 아이스하키 선수 22명을 포함해 피겨, 스피드스케이팅, 스켈레톤 등 종목에 성소수자 선수가 참가할 것으로 내다봤습니다.(사진=엘리스 룬드홀름 인스타그램 캡처, 연합뉴스)