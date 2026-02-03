안산 배수로서 실종된 20대 여성 18시간 만에 구조돼

▲ 경기 안산단원경찰서 전경

경기 안산시 반달섬의 한 배수로에 들어갔다 실종된 20대 여성이 18시간 만에 구조됐습니다.경기 안산단원경찰서와 경기소방재난본부 등에 따르면 1일 오후 3시 18분 안산시 단원구 반달섬에 있는 한 배수로에서 A 씨가 실종됐다는 가족의 신고가 접수됐습니다.A 씨는 친인척 집이 있는 안산에 왔다가 휴대전화를 끈 채 바다와 인접한 배수로 입구로 직접 걸어 들어간 것으로 파악됐습니다.이후 배수로 내부에서 길을 잃고 헤맨 것으로 전해졌습니다.경찰과 소방, 해양경찰은 수색견과 수중드론 등을 투입해 배수로 내부를 수색했으나, 복잡한 구조 탓에 A 씨 소재를 파악하는 데 어려움을 겪었습니다.이튿날인 2일 오전 9시쯤 A 씨가 휴대전화를 켜면서 A 씨와 통화가 됐고, A 씨가 맨홀 뚜껑 구멍 사이로 손가락을 내밀어 자신의 위치를 알리면서 약 18시간 만에 구조됐습니다.구조 당시 A 씨는 외상은 없었으며 기력 저하 등으로 병원으로 옮겨졌습니다.이후 경찰은 재발 우려를 이유로 A 씨에 대한 치료가 시급하다고 판단하고, A 씨를 정신병원에 응급입원시켰습니다.경찰 관계자는 "배수로 내부가 비교적 따뜻해 추운 날씨에도 버틸 수 있었던 것 같다"고 설명했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)