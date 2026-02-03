트럼프 "인도, 러시아 원유 구매 중단"…관세 50→18% 수직인하

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 2일 현지시간 인도가 러시아산 원유 구매를 중단하기로 했다고 밝혔습니다.이에 따라 인도에 대한 상호 관세를 25%에서 18%로 낮춥니다.러시아의 전쟁 자금줄을 차단하려는 미국의 요구를 인도가 전격 수용한 결과입니다.트럼프 대통령은 SNS를 통해 모디 인도 총리와 통화하고 무역과 전쟁 종식 방안을 논의했다고 말했습니다.모디 총리는 러시아산 원유 대신 미국과 베네수엘라로부터 더 많은 원유를 사기로 했습니다.트럼프 대통령은 이것이 우크라이나 전쟁을 끝내는 데 큰 도움이 될 것이라고 강조했습니다.앞서 미국은 인도의 러시아 원유 거래에 대해 제재성 관세를 포함해 총 50%의 고율 관세를 매겨왔습니다.이번 합의로 제재성 관세 25%가 철회되고 상호 관세도 인하되면서 최종 관세율은 18%가 됩니다.트럼프 대통령은 인도 역시 미국에 대한 장벽을 제로로 낮추기 위해 노력할 것이라고 전했습니다.또한 모디 총리가 5천억 달러 이상의 미국산 에너지와 기술 등을 구매하기로 약속했다고 덧붙였습니다.모디 총리도 SNS를 통해 관세 인하에 감사를 표하며 트럼프 대통령의 리더십을 높이 평가했습니다.(사진=연합뉴스)