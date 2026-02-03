한미, 워싱턴서 외교장관회담 예정…팩트시트 후속조치 협의할 듯

▲ 조현 외교부 장관

조현 외교부 장관이 3일 오후 워싱턴에서 마코 루비오 미 국무장관과 회담을 갖습니다.조 장관은 핵심광물 장관급 회의 참석차 미국을 방문 중이며, 이번 양자 회담은 그 계기에 마련됐습니다.한미 외교장관 회담은 지난해 11월 한미 정상회담 이후 이번이 처음입니다.외교부는 양국 공동 설명자료의 후속 조치를 위해 포괄적으로 협의할 예정이라고 밝혔습니다.두 장관은 한국의 우라늄 농축과 재처리 권한 확대를 다루는 원자력 협력 방안을 논의할 것으로 보입니다.또한 한국의 핵추진 잠수함 도입 등 주요 안보 현안도 테이블에 오를 전망입니다.아울러 트럼프 대통령이 예고한 한국산 제품에 대한 25% 관세 인상 문제도 논의될지 주목됩니다.통상 당국 협의 사안이지만 한미 관계에 미칠 영향을 고려해 외교장관 간 대화가 이뤄질 수 있습니다.한편 조 장관은 미국 주도로 열리는 핵심광물 장관급 회의에도 참석합니다.이 회의에는 G7과 광물 보유국들이 모여 공급망 안정화와 다변화 방안을 논의할 예정입니다.미국은 지난해 중국의 희토류 수출 규제 이후 중국 의존도를 낮추는 작업에 집중해 왔습니다.(사진=연합뉴스)