젤렌스키 "미국과 별도 양자회담 예정…안보보장 문서 완성"

▲ 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

미국·러시아·우크라이나 3자회담과 별개로 우크라이나 대표단이 미국 측과 양자회담을 갖고 종전안을 논의하기로 했습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 현지시간 2일 SNS에 "우크라이나는 실질적인 단계로 나아갈 준비가 돼 있다"며 이같이 밝혔습니다.양자 회담에서는 미국의 안보 보장안, 전후 경제 재건안 등이 논의될 것으로 보입니다.젤렌스키 대통령은 "우리는 미국의 안보 보장 문서가 완성된 상태라고 보고 있다"며 '서명'만 남았다는 기존 입장을 재확인했습니다.하지만 일각에서는 미국이 안전 보장을 조건으로 러시아가 요구하는 영토를 넘기라고 우크라이나를 종용하면서 3자 회담이 교착 상태라는 분석도 나옵니다.젤렌스키 대통령은 "경제회복·발전 관련 문서에 대해서도 추가로 실질적인 협의가 이뤄지길 바란다"고 썼습니다.미국의 중재로 이뤄진 '에너지 시설 공격 중단' 조치와 관련해서는 "협상 과정과 그 결과에 대한 신뢰를 구축하는 데 도움이 되고 있다"며 긍정적으로 평가했습니다.미국 중재 하에 러시아와 우크라이나가 종전안을 논의하는 3자회담은 오는 4∼5일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열립니다.(사진=AP, 연합뉴스)