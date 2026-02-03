뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

외신 "러 1월 점령한 우크라 영토 배로 늘어…가장 빠른 진격"

원종진 기자
작성 2026.02.03 00:55 조회수
외신 "러 1월 점령한 우크라 영토 배로 늘어…가장 빠른 진격"
▲ 러시아 드론 공격받은 우크라이나 산부인과 병원

러시아가 최근 한 달간 진격 속도를 높여 전 달의 배에 달하는 우크라이나 영토를 추가 점령한 것으로 나타났습니다.

2일 현지시간 AFP 통신과 미국 싱크탱크 전쟁연구소 등의 분석에 따르면 러시아가 지난달 점령한 우크라이나 영토는 약 481제곱킬로미터입니다.

이는 12월 한 달간 점령 면적인 244제곱킬로미터의 배에 이르는 넓이로 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 가장 빠른 진격이라고 AFP는 분석했습니다.

방대한 천연자원이 매장된 광업 중심지 도네츠크 지역은 약 83%가 러시아의 통제하에 있는 것으로 나타났습니다.

러시아는 종전 협상에서 도네츠크 지역을 모두 넘기라고 요구하며 우크라이나와 맞서고 있습니다.

다만 이 지역에서 러시아의 진격 속도는 1월 들어 둔화한 것으로 분석됐습니다.

현재 속도를 기준으로 도네츠크 전역을 장악하려면 18개월이 더 걸릴 것으로 추정됐습니다.

현재 러시아가 점령한 우크라이나 영토는 전체의 약 19.5%입니다.

이 중 3분의 1은 2014년 러시아가 병합한 크림반도 등 침공 전부터 러시아가 장악해 온 곳입니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 SNS에 "지난 24시간 동안 전선 지역 등 에너지 시설을 겨냥한 새로운 공격이 있었다"고 썼습니다.

이어 "러시아는 물류, 특히 철도 인프라에 초점을 맞춰 공격하고 있다"고 덧붙였습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
원종진 기자 사진
원종진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지