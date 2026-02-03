동해안은 '겨울 가뭄'…마른 숲에 산불 '비상'

<앵커>



전국 곳곳에 많은 눈이 내렸지만 강원과 경북 동해안에는 겨울 가뭄이 계속되고 있습니다. 지난여름에 겪었던 식수난이 재연될 정도는 아니지만 건조한 날씨가 계속되면서 산불이 잇따르고 있습니다.



조재근 기자의 보도입니다.



<기자>



산등성이를 따라 불길이 주변으로 번져갑니다.



동해시 달방동의 한 야산에서 불이나 1시간 20여 분 만에 진화됐습니다.



삼척시 도계읍에서도 산불이 발생해 3시간 20여 분 만에 진화됐습니다.



대설주의보가 발효되고 영서 내륙과 강원 산지에 많은 양의 눈이 내린 것과 달리, 동해안 대부분 지역에는 강수량이 기록되지 않았습니다.



최근 석 달로 놓고 봐도 강릉의 강수량은 평년의 18%, 강원 영동 전체로는 평년의 30%에 불과합니다.



강원과 경북 동해안에는 지난 22일부터 열흘 넘게 건조 경보가 발효 중입니다.



숲속의 나뭇잎은 이렇게 손으로 비비면 부서질 정도로 바싹 말라 있습니다.



작은 불씨에도 대형 산불로 이어질 수 있습니다.



해마다 2월부터 시작하는 산불 조심 기간이 올해는 1월 20일로 앞당겨졌습니다.



[최수천/동부지방산림청장 : (눈이 오면) 낙엽층에서 서서히 수분을 제공해서 산불 발생하기가 쉽지 않은 환경이 조성됩니다. 그래서 눈이 많이 와주면 좋은데.]



지난 27일부터 강원과 영남에는 산불 재난 국가위기경보가 주의에서 '경계'로 상향됐습니다.



1월에 경계 단계가 발령된 건 2004년 이후 처음입니다.



[권춘근/국립산림과학원 박사 : (올해 산불은) 10년 평균보다 건수는 36% 증가했지만 피해 면적은 약 4.4배로 훨씬 더 크게 늘었습니다. 기후변화로 산불 위험이 연중화 되는 만큼….]



헬기와 진화차량, 진화대원들이 조기 배치된 가운데 강원 동해안에는 당분간 이렇다 할 비 소식이 없어 각별한 불씨 관리가 필요합니다.



(영상취재 : 김대철, 화면제공 : 동해시청·삼척시청)