뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

동해안은 '겨울 가뭄'…마른 숲에 산불 '비상'

조재근 기자
작성 2026.02.03 00:46 조회수
PIP 닫기
<앵커>

전국 곳곳에 많은 눈이 내렸지만 강원과 경북 동해안에는 겨울 가뭄이 계속되고 있습니다. 지난여름에 겪었던 식수난이 재연될 정도는 아니지만 건조한 날씨가 계속되면서 산불이 잇따르고 있습니다.

조재근 기자의 보도입니다.

<기자>

산등성이를 따라 불길이 주변으로 번져갑니다.

동해시 달방동의 한 야산에서 불이나 1시간 20여 분 만에 진화됐습니다.

삼척시 도계읍에서도 산불이 발생해 3시간 20여 분 만에 진화됐습니다.

대설주의보가 발효되고 영서 내륙과 강원 산지에 많은 양의 눈이 내린 것과 달리, 동해안 대부분 지역에는 강수량이 기록되지 않았습니다.

최근 석 달로 놓고 봐도 강릉의 강수량은 평년의 18%, 강원 영동 전체로는 평년의 30%에 불과합니다.

강원과 경북 동해안에는 지난 22일부터 열흘 넘게 건조 경보가 발효 중입니다.

숲속의 나뭇잎은 이렇게 손으로 비비면 부서질 정도로 바싹 말라 있습니다.

작은 불씨에도 대형 산불로 이어질 수 있습니다.

해마다 2월부터 시작하는 산불 조심 기간이 올해는 1월 20일로 앞당겨졌습니다.

[최수천/동부지방산림청장 : (눈이 오면) 낙엽층에서 서서히 수분을 제공해서 산불 발생하기가 쉽지 않은 환경이 조성됩니다. 그래서 눈이 많이 와주면 좋은데.]

지난 27일부터 강원과 영남에는 산불 재난 국가위기경보가 주의에서 '경계'로 상향됐습니다.

1월에 경계 단계가 발령된 건 2004년 이후 처음입니다.

[권춘근/국립산림과학원 박사 : (올해 산불은) 10년 평균보다 건수는 36% 증가했지만 피해 면적은 약 4.4배로 훨씬 더 크게 늘었습니다. 기후변화로 산불 위험이 연중화 되는 만큼….]

헬기와 진화차량, 진화대원들이 조기 배치된 가운데 강원 동해안에는 당분간 이렇다 할 비 소식이 없어 각별한 불씨 관리가 필요합니다.

(영상취재 : 김대철, 화면제공 : 동해시청·삼척시청)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
조재근 기자 사진
조재근 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지