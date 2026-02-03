"장동혁 리스크로 대패할 건가"…'재신임' 설전까지

<앵커>



한동훈 전 대표 제명으로 촉발된 국민의힘의 내분도 격렬합니다. 오세훈 서울시장은 지방선거에서 대패하기 전에 장동혁 대표가 사퇴해야 한다고 거듭 촉구했습니다.



국민의힘 지도부가 한동훈 전 대표 제명을 결정한 지난달 29일, 장동혁 대표의 사퇴를 요구했던 오세훈 서울시장.



어제(2일) 오전 국회를 찾아 '장동혁 리스크'라는 표현까지 쓰면서 사퇴 요구에 변함이 없다고 말했습니다.



[오세훈/서울시장 : 장동혁 리스크로 지방선거가 수도권에서 대패의 결과로 이어진다면 그때 가서 책임을 묻는 것보다는 지금 그 노선 변화를 이렇게 강력한 목소리로 요구하는 것이 (더 필요합니다.)]



오 시장은 당이 윤석열 전 대통령과의 관계 절연, 이른바 '절윤'을 분명한 기조로 해야 한다고도 요구했습니다.



잇따라 열린 당내 회의들에서는 지난달 30일 김용태 의원이 제안한 장 대표 재신임 투표 문제 등을 놓고 찬반으로 갈려 설전도 오갔습니다.



[김민수/국민의힘 최고위원 : 당 대표의 목을 치려고 한다면 당신들은 무엇을 걸 것인지 묻습니다. 국회의원직이라도 거시겠습니까?]



[김용태/국민의힘 의원 : 당의 내홍을 봉합하기 위해서 몇 가지 정치적인 고민과 또 성찰을 드렸는데, 몇몇 인사분들께서 이해하시는 수준이 너무 낮은 것 같아서 굉장히 안타깝습니다.]



장 대표는 비공개 의원총회에서 한 전 대표 제명 사유인 '당원 게시판' 사건의 핵심은 여론 조작이라며 경찰 수사로 털고 가겠다는 뜻을 밝힌 걸로 전해졌습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 경찰 수사를 통해서 (당 차원의) 징계가 잘못된 것이라는 사실이 밝혀지면 정치적 책임도 지겠다는….]



장 대표는 어제 서울 지역구 재선 조정훈 의원을 인재영입위원장에 임명하는 등 선거 체제로의 전환도 당 수습 차원에서 서두르고 있습니다.



국민의힘과 선거 연대에 선을 긋는 이준석 개혁신당 대표는 내일 장 대표에 비판적인 국민의힘 초·재선 모임에 참석해 보수 외연 확장을 주제로 토론합니다.



