여자농구 KB, BNK 3연패 몰아넣고 5연승 질주

▲ 박지수

여자프로농구 2위 청주 KB가 부산 BNK를 3연패에 빠뜨리고 파죽의 5연승을 내달렸습니다.KB는 2일 청주체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 BNK를 73-65로 꺾었습니다.이로써 지난달 23일 BNK전 이후 올 시즌 팀 최다인 5연승을 질주한 KB는 14승 7패를 기록, 선두 부천 하나은행을 1.5경기 차로 바짝 추격하며 선두권 다툼에 불을 지폈습니다.반면 23일 KB전부터 이날까지 3연패에 빠진 BNK는 10승 11패가 되며 4위로 내려앉았습니다.전반을 34-34 동점으로 마친 양 팀은 후반에도 한 치 앞을 알 수 없는 시소게임을 이어갔습니다.승부의 추가 기운 것은 마지막 4쿼터에서였습니다.3쿼터까지 55-56으로 근소하게 뒤졌던 KB는 4쿼터 들어 강력한 수비로 BNK의 화력을 단 9득점으로 묶으며 주도권을 가져왔습니다.공격에서는 '대들보' 박지수가 골 밑을 장악하며 연속 득점을 올렸고, 경기 종료 3분 27초 전 67-60까지 점수 차를 벌리며 승기를 잡았습니다.KB는 경기 종료 1분 36초 전 강이슬이 쐐기 3점 포를 터뜨리며 사실상 승부를 결정지었습니다.박지수는 23점 17리바운드로 '더블더블'을 기록하며 승리의 일등 공신이 됐고, 강이슬도 3점 슛 2개를 포함해 15점을 보태며 힘을 실었습니다.BNK는 김소니아가 18점 5어시스트로 분전했으나 팀의 패배로 빛이 바랬습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)