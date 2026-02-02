"이란과 합의 기대" 트럼프 언급에 국제 유가 5% 급락

미국과 이란의 무력 충돌 긴장이 완화할 조짐을 보이면서 국제 유가가 큰 폭으로 하락했습니다.



미 동부시간 기준 2일 오전 4시 20분 현재 뉴욕상업거래소에서 3월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물은 전장 대비 5.5% 하락한 배럴당 61.61달러에 거래되고 있습니다.



브렌트유 선물 가격도 배럴당 5.2% 내린 65.69달러까지 떨어졌습니다.



이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 대화 계획을 언급하면서 양국 사이의 긴장이 다소 완화한 영향으로 풀이됩니다.



미국의 이란 공격이 임박했다는 관측 속에 지난달 WTI는 13%, 브렌트유는 16% 각각 올라 2022년 이후 월간 기준으로 최대 상승 폭을 기록했으나, 양측에서 대화에 무게를 둔 발언이 나오면서 급락세로 돌아섰다는 분석이 나옵니다.



트럼프 대통령은 전날 플로리다주 팜비치의 마러라고 리조트에서 기자들과 만나 이란과의 협상 상황을 언급하며 "합의에 이르길 기대한다"고 말했습니다.



같은 날 알리 라리자니 이란 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장 역시 "언론이 꾸며낸 전쟁 선동과는 달리 (미국과의) 협상을 위한 구조적인 준비가 진전되고 있다"고 강조했습니다.