이란 외무부 "미국과 핵협상 재개 방식 검토 중"

▲ 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인

이란은 현지시간 2일 미국과의 핵협상을 재개하기 위한 구체적인 내용을 검토하고 있다고 밝혔습니다.이란 국영 IRNA 통신에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 언론 브리핑에서 "외교적 과정의 작업 방식과 틀에 대해 검토하고 결정하는 단계에 있다"며 이같이 밝혔습니다.협상 목표를 질문받자 "이란 핵프로그램에 대한 우려를 불식하고 신뢰를 구축하는 대신 지난 수년간 이란인들에게 부과 돼온 억압적 제재를 해제하는 것"이라고 말했습니다.최근 미국이 중동에 에이브러햄 링컨호 항공모함 전단을 비롯한 전략자산을 전개하며 이란을 군사적으로 압박하는 것에 대해서도 "현재 위협이라는 문제도 직면하고 있으며 모든 협상과 외교 과정에서 모든 문제를 고려해야 한다"고 언급했습니다.미국이 최근 이란에 핵협상 재개 시한을 제시했다는 말에 대해선 "이란은 어떤 최후통첩이나 시한도 받아들인 적이 없다"라고 답했습니다.이어 "물론 시간이 매우 중요하다"며 "며칠 내에 더 자세한 내용을 논의할 수 있게 되기를 바란다"고 덧붙였습니다.(사진=이란 외무부 제공, 연합뉴스)