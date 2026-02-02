"주행 중 미상 물체 앞유리에 '퍽'"…50대 탑승자 숨졌다

경기 안성에서 달리던 차량 앞유리에 미상의 물체가 부딪히며 50대 탑승자가 숨지는 사고가 났습니다.



안성경찰서에 따르면 오늘(2일) 오후 2시 반쯤 안성 금광면에서 "미상의 물체가 차량에 날아들어 동승자가 크게 다쳤다"는 신고가 들어왔습니다.



운전자 A 씨는 사고가 난 뒤 조수석에 있던 배우자 50대 B 씨가 다친 것을 발견하고 10분가량 병원을 찾아 주행하다가 경찰에 신고한 것으로 전해졌습니다.



B 씨는 심정지 상태로 인근 병원에 이송됐으나 숨졌습니다.



A 씨는 주행 중 갑자기 알 수 없는 이유로 앞유리가 파손됐으며 이후 B 씨가 피를 흘리고 있었다고 진술했습니다.



경찰은 A 씨 차량이 사고 현장에서 중앙분리대에 설치된 채 휘어 있던 철제 방현망을 충격했을 가능성을 염두에 두고 수사 중입니다.



이 시설물은 맞은편 차량의 헤드라이트 불빛으로 인한 눈부심 현상을 방지하기 위해 설치돼 있던 것으로, 사고 당시엔 A 씨가 주행하던 도로 방향으로 꺾여 있었습니다.



경찰은 해당 시설물로 인해 사고가 발생한 것으로 드러날 경우 관리 주체와 과실 여부 등을 가릴 방침입니다.



경찰 관계자는 "A 씨가 방현망으로 인해 사고를 당한 뒤 이를 물체가 날아든 것으로 오인해 신고했을 가능성을 배제하지 않고 있다"며 "차량 블랙박스 등을 확인하며 자세한 사고 경위를 확인 중"이라고 말했습니다.



(사진=경기도소방재난본부 제공, 연합뉴스)