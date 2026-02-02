담배 피우고 침 뱉고…중국 공장 대표에 벌금 2억 원

지난해 중국의 한 절임 배추 공장에서 작업자가 담배를 피우고 침을 뱉는 모습의 영상이 논란이 된 가운데 중국 당국이 공장 대표에게 벌금 2억 원을 부과했습니다.



베이징일보에 따르면 랴오닝성 싱청시는 문제의 절임 배추 공장 대표에게 벌금 100만 위안(약 2억 965만 원)을 부과했습니다.



해당 업체에 대해서는 벌금 5만 위안(약 1천48만 원)과 함께 생산·영업 정지 처분을 내렸습니다.



이번 처분은 지난해 10월 랴오닝성 후루다오시의 한 절임 배추 공장에서 촬영된 영상이 확산한 뒤 시 당국의 조사를 거쳐 이뤄졌습니다.



당시 영상에는 대형 절임통 안에 들어가 배추를 절이던 남성이 작업 내내 담배를 피우는 모습과 함께 절임통 안에 침을 뱉는 장면까지 담겨 논란이 됐습니다.



영상은 중국은 물론 한국에서도 빠르게 퍼지며 중국 음식 전반의 위생 문제에 대한 우려를 불러일으켰습니다.



싱청시는 조사 결과 해당 업체가 식품안전 관리 제도를 제대로 수립하거나 이행하지 않았고 식품 안전 관리자도 배치하지 않았다고 지적했습니다.



또, 공장 위생 환경 관리와 원료 검수, 생산 공정 통제, 제품 검사, 종사자 관리 등 핵심 절차 전반에서 관리 부실이 드러났다고 밝혔습니다.