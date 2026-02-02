뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

담배 피우고 침 뱉고…중국 공장 대표에 벌금 2억 원

김민표 기자
작성 2026.02.02 19:05 조회수
담배 피우고 침 뱉고…중국 공장 대표에 벌금 2억 원
지난해 중국의 한 절임 배추 공장에서 작업자가 담배를 피우고 침을 뱉는 모습의 영상이 논란이 된 가운데 중국 당국이 공장 대표에게 벌금 2억 원을 부과했습니다.

베이징일보에 따르면 랴오닝성 싱청시는 문제의 절임 배추 공장 대표에게 벌금 100만 위안(약 2억 965만 원)을 부과했습니다.

해당 업체에 대해서는 벌금 5만 위안(약 1천48만 원)과 함께 생산·영업 정지 처분을 내렸습니다.

이번 처분은 지난해 10월 랴오닝성 후루다오시의 한 절임 배추 공장에서 촬영된 영상이 확산한 뒤 시 당국의 조사를 거쳐 이뤄졌습니다.

당시 영상에는 대형 절임통 안에 들어가 배추를 절이던 남성이 작업 내내 담배를 피우는 모습과 함께 절임통 안에 침을 뱉는 장면까지 담겨 논란이 됐습니다.

영상은 중국은 물론 한국에서도 빠르게 퍼지며 중국 음식 전반의 위생 문제에 대한 우려를 불러일으켰습니다.

싱청시는 조사 결과 해당 업체가 식품안전 관리 제도를 제대로 수립하거나 이행하지 않았고 식품 안전 관리자도 배치하지 않았다고 지적했습니다.

또, 공장 위생 환경 관리와 원료 검수, 생산 공정 통제, 제품 검사, 종사자 관리 등 핵심 절차 전반에서 관리 부실이 드러났다고 밝혔습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지