국토부, 1·29 공급 대책 '재탕 논란' 반박…"실행력과 속도에 큰 차이"

▲ 서울 남산서 바라본 시내 아파트 모습

국토교통부는 지난 1월 29일 발표한 '도심 주택 공급 확대 및 신속화 방안'과 관련한 '재탕 논란'에 대해 반박에 나섰습니다.국토부는 오늘(2일) 배포한 보도설명자료를 통해 "이번 방안은 그간 멈춰 있던 사업을 실제로 작동할 수 있게 만들어 신속히 공급하기 위한 실행 계획"이라고 밝혔습니다.또 "이번에 발표한 공급 물량 6만 호 가운데 과거 정부에서 발표된 사업은 2만 1천 호"라며 "지역 갈등, 사업성 등 다양한 사유로 장기간 중단돼 공급되지 않던 물량이 이번 방안을 통해 실제로 공급되게 된다는 점에서 의미가 있다"고 강조했습니다.국토부는 "과거와 실행력과 공급 속도에 큰 차이가 있다"고 역설했습니다.지난 정부 실패가 반복될 것이라는 우려에 대해서는 "관계부처가 모두 참여하는 부총리 주재의 주택 공급 촉진 관계장관회의를 총 4차례 개최해 주택 공급 부지를 발굴했다"며 "사업 후보지의 소관 부처가 직접 기존 시설 이전 관련 협의와 이해 관계자 설득 등을 추진할 예정"이라고 전했습니다.이날 국토부는 주요 사업지별 논란과 이슈에 대해서도 조목조목 반박했습니다.우선, 용산 국제업무지구에 1만 호 공급이 과하다는 주장에 대해 "서울시의 도시 경쟁력 및 서울시민의 삶의 질을 높이기 위해서는 주택 문제를 적극적으로 해결하는 것이 긴요하다"면서 "특히 청년과 신혼부부 등의 주거 불안 문제를 완화하는 것이 시급하다"고 했습니다.1만 호 공급 시 각종 영향 평가로 사업이 지연될 것이라는 비판에 대해서는 "서울시도 1만 호 공급만으로 교통, 재해 등 각종 영향평가를 받아야 하는 것은 아니라는 입장"이라며 "정부도 사업 속도에 지장이 없는 범위 내에서 서울시와 협의해 추진할 계획"이라고 밝혔습니다.또 "서울시는 학교 증축으로 토지이용계획이 변경되면 사업이 장기간 지연될 것이라는 주장을 하고 있으나 현재 학교 문제 해결 대안들은 토지 이용 계획의 변경을 수반하지 않는 범위에서 교육청과 논의하고 있다"고 반박했습니다.과천 경마장과 국군방첩사령부에 약 1만 가구를 공급하는 정부안을 반대하는 주민 목소리에 대해서는 "그간 지역에서 희망했던 시설 이전을 이번에 실행하는 것"이라며 "주거 환경 개선과 지역 경쟁력 강화의 기회가 될 것"이라고 밝혔습니다.서울 노원구 태릉골프장에 약 6천800가구를 공급하는 방안에 대해서는 "유네스코 세계유산인 태·강릉의 가치를 훼손하지 않도록 세계유산영향평가를 거쳐 사업을 추진할 계획"이라고 했고, 서울 동대문구 국방연구원 부지 활용 반대 의견에 대해서는 "동대문구에서 구상 중인 강소연구특구와 연계할 수 있도록 지원해 나갈 계획"이라고 밝혔습니다.국토부는 "이번 방안에 포함된 사업의 신속한 공급을 위한 핵심 단계는 기존 시설의 이전"이라며 "2027년까지 이전 착수를 완료하겠다"고 밝혔습니다.국토부는 "정비사업 활성화에 필요한 사항을 담은 도시주거환경정비법 개정안이 통과되면 해당 물량의 공급도 촉진할 수 있을 것으로 기대된다"며 "정부는 개정안이 조속히 통과되도록 국회와 적극 협력하겠다"고 강조했습니다.국토부는 또 "주택 공급 촉진 관계장관회의를 중심으로 신규 공급 부지와 공급 촉진을 위한 제도 개선 과제를 지속 발굴하고, 준비되는 대로 발표할 계획"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)